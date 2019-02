Els sondejos auguren per Podemos una escabetxada en el seu grup parlamentari

La meitat dels 46 diputats que té Podem al Congrés han assistit aquest dijous al seu últim Ple del Congrés, ja que no formaran part de les candidatures que el partit morat presentarà a les eleccions generals del 28 d'abril.





En concret, i sense explicar als seus socis d'IU i de les confluències, 22 dels parlamentaris de Podem que encara conserven la seva acta no es van presentar a les polèmiques primàries que va celebrar Podem d'urgència el passat mes desembre.





I al Senat, només aspira a conservar el seu escó en les generals una senadora dels deu electes que té Podem --és a dir, sense comptar amb els de designació autonòmica--. Es tracta María Concepció Palència, d'Àlaba.





TORNARAN SENSE BESCANSA NI ERREJÓN





Entre les absències al Congrés destacaran, per exemple, la de la cofundadora i exdirigent d'Podem Carolina Bescansa, que en les eleccions generals de juny de 2016 va ser de número dos per Madrid, i que ha estat enfrontada a la direcció del partit i al secretari general, Pablo Iglesias, des de la segona Assemblea de Podem de Vistalegre de fa dos anys.





Tampoc es va presentar a aquestes primàries el també cofundador i exnúmero dos del partit Íñigo Errejón, ja que en aquell moment encara era el candidat de Podem a la Presidència de la Comunitat de Madrid per a les autonòmiques del 26 de maig.





Ara, tres mesos després, la direcció estatal situa a Errejón fora de Podem, després de la seva decisió d'encapçalar la candidatura autonòmica de la plataforma Més Madrid impulsada per l'alcaldessa de la capital, Manuela Carmena; una decisió que el va portar a deixar a finals de gener el seu escó al Congrés, on hi havia portaveu fins a perdre el congrés de Vistalegre II.





Com Errejón, tampoc repetiran en la propera legislatura gairebé tots els diputats que li van donar suport en aquesta assemblea. Així, avui s'han acomiadat del seu escó en l'hemicicle de la Cambra Baixa Tania Sánchez, que acompanyarà Errejón a Més Madrid, i que en les eleccions de 2016 va ser de 'número set' per Madrid.





Tampoc repeteixen Sergio Pascual, que va ser cap de llista per Sevilla; Alberto Montero, un per Màlaga en 2016; els que fossin caps de llista per Guipúscoa i Biscaia, Nagua Alba i Eduardo Maura, respectivament; la 'número u' per Granada, Ana Terrón; Miguel Vila, primer de la llista per Burgos; ni Rosa Ana Alonso i Sara Carreño, caps de llista per Cantàbria i la Rioja, respectivament.





Com ells, no aniran a les llistes dels diputats 'errejonistas' Auxiliadora Honorato i Segon González; el secretari general de Podem a Navarra, Eduardo Santos; la líder a Balears, Mae de la Concha; l'actriu valenciana Rosana Pastor; l'expert en política de l'aigua Pedro Arrojo; el sindicalista i jornaler andalús Diego Cañamero; ni Manolo Monedero, històric dirigent de l'Esquerra Unida de Julio Anguita.





Al seu torn, el secretari de Relacions Internacionals, Pablo Bustinduy, canviarà la cambra baixa pel Parlament Europeu, després de ser elegit cap de llista del partit per a les eleccions europees del 26 de maig; i el jutge Juan Pedro Yllanes deixa el seu escó per aspirar a la Presidència de les Balears en les autonòmiques que se celebren aquest mateix dia.





A més, la diputada de Podemos María Carmen Iglesias, que va ocupar la seva acta fa deu dies en substitució de la parlamentària d'Equo Rosa Martínez, tampoc anirà a les llistes perquè no es va presentar a aquestes primàries.





POLÈMIQUES PRIMÀRIES: D'URGÈNCIA I SENSE COMPETÈNCIA





La direcció va convocar aquest procés de primàries al novembre, en plena campanya de les eleccions andaluses, amb l'argument d'estar preparats per a un possible avançament electoral, i la decisió va generar malestar entre els sectors crítics amb la direcció.





Finalment, ni el sector anticapitalista --el més a l'esquerra Podemos-- ni els afins a l'exnúmero dos del partit Íñigo Errejón --els anomenats 'errejonistas' - van presentar candidatura a aquelles primàries, a excepció de la diputada Àngela Ballester, que va encapçalar una llista valenciana però que no va aconseguir llocs de sortida.





Com a resultat, la llista liderada pel secretari general, Pablo Iglesias, com a candidat a la Presidència, va copar els principals llocs en totes les províncies, ja que els membres del seu equip van aconseguir situar-se com els candidats més votats.





Els candidats més votats, després d'Iglesias, van ser la número dos i portaveu parlamentària, Irene Montero; que anirà de 'dos' per Madrid; el secretari d'Organització, Pablo Echenique, que s'estrenarà a les llistes al Congrés encapçalant la de Saragossa; i el diputat canari Alberto Rodriguez, que serà 'número u' per Tenerife.





Els segueixen la portaveu adjunta al Congrés, Ione Belarra (un per Navarra); el secretari de Societat Civil, Rafa Mayoral (cinquè per Madrid); i la coportaveu de l'Executiva i secretària de Participació, Noelia Vera (cap de llista per Cadis).





NOMÉS UNA DIPUTADA QUE VA RECOLZAR A ERREJÓN VA A LES LLISTES





Només una de les diputades que va donar suport a Errejón a l'Assemblea de Vistalegre II de fa dos anys, la gallega Ángela Rodríguez, es va integrar a la llista d'Iglesias i repetirà en les llistes, com 'número u' de Podem per Pontevedra.





També repetiran el secretari de Comunicació, Juanma del Olmo (un per Valladolid); la secretària d'Acció Institucional, Gloria Elizo (quatre per Madrid); la secretaria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, Sofía Fernández Castañón (un per Astúries); i la secretaria de Plurinacionalitat i Diversitat Territorial, María Pita Cárdenes (un Las Palmas).





De la mateixa manera, aspiren a conservar el seu escó Isabel Franc (cap de llista per Sevilla); Amparo Botejara (un per Badajoz); Txema Guijarro (1 per Alacant); Antón Gómez Regne (un per La Corunya); Carmen Valido (dos per Las Palmas); Ana Marcello (un per Lleó); Teresa Arévalo (un per Todelo); Juan Antonio Delgado (dos per Cadis); Javier Sánchez (un per Múrcia); Rita Bosaho (dos per Alacant); Mar García Puig (dues Barcelona). Més difícil ho tenen Alicia Ramos (quatre Barcelona); i David Carracedo (quatre per Biscaia).





Pel que fa a les noves incorporacions a les llistes, a més d'Echenique, el seu adjunt a la Secretaria d'Organització, Fran Casamayor (un per Albacete); i l'actual portaveu al Senat i secretària de Polítiques Socials, Pilar Garrido (un per Guipúscoa), qui al costat dels senadors Óscar Guardingo (un per Barcelona) i Miren Gorrochategui (dos per Biscaia) vol intentar canviar la cambra alta per la Baixa .





També s'incorporen el secretari general de Podem a Extremadura, Álvaro Jaén, com a cap de llista per Càceres; o el doctor en Dret i professor de la Universitat de València Héctor Illueca, molt pròxim a Iglesias, que serà un per València.