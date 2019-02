Luis Enrique i Del Bosque apadrinen la tercera edició del Festival del Futbol Inclusiu

El seleccionador nacional de futbol, Luis Enrique Martínez, i l'exseleccionador Vicente del Bosque van apadrinar aquest dijous la tercera edició del 'Festival Naturhouse Inclusivament Football', celebrat a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) i on es va disputar el 'Clàssic de els valors ', on un grup de personalitats reconegudes del món de l'esport i de la televisió van formar equip amb persones amb discapacitat.





"Aquest és un acte fantàstic i és una iniciativa fantàstica el tenir futbol i esport inclusiu, i és bo que ho ressaltem, tinguem cura i protegim i el tenir a gent com la de Naturhouse que li doni suport", va expressar Del Bosque.





El salmantí va recordar que encara hi hagi persones amb "capacitats diferents", aquestes poden jugar "perfectament a qualsevol esport". "Aquest model de jugar barrejat és positiu, tenim l'obligació de fer una societat cada vegada millor", ha comentat.





A més, tot i que "segurament no és l'única", va lloar el poder de l'esport en aquesta tasca d'inclusió perquè "és una eina estupenda per a la formació, l'educació i la integració dels xavals amb altres capacitats".





Posteriorment, al costat d'altres figures del futbol com Luis Enrique Martínez, Julen Guerrero, actual seleccionador nacional Sub-16 i José Francisco Molina, director esportiu de la RFEF, va presenciar el 'Clásico de los Valores' que va reunir persones amb diferents capacitats i exjugadors com Javier Casquero, periodistes com Antonio Esteva o Irenka Zufiria, i personatges del món de l'espectacle.





Tots es van repartir en dos equips que simulaven ser el Reial Madrid i el FC Barcelona i les samarretes tenien la tipografia d'Anna Vives, que va dissenyar les samarretes del Barça al Trofeu Joan Gamper del 2013 o el cas de Jorge Lorenzo va usar en el Gran Premi de Catalunya de 2013 i 2104.





Posteriorment, la jove dissenyadora i la col·legiada de la trobada, Andrea Zarzuela, que fa unes setmanes va ser víctima d'insults masclistes, van ser rebuts pel president de la RFEF, Luis Rubiales.





La jornada també va comptar amb una exhibició per part de la UD Logroñés i el Getafe CF de 'Inclusivament Football', una metodologia de la Fundació Itinerarium i dissenyada per Vicente del Bosque i l'àrbitre Xavier Estrada Fernández, que uneix a nois i noies amb i sense discapacitat jugant junts i que ja es practica en 25 clubs a Espanya amb més de 350 joves amb discapacitat participant.





Sota aquesta metodologia, s'entrena un cop a la setmana, un cop al mes es barregen amb els més petits del planter per transmetre'ls valors positius, i diverses vegades a l'any es realitzen festivals perquè els clubs inclusius puguin participar. En aquests tornejos no es compten els gols i hi ha una 'peculiar norma' que permet al col·legiat xiular penal quan tots els vuit components d'un equip han tocat la pilota per potenciar el treball en equip sumant capacitats.