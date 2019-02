'The Many Saints of Newark', la preqüela cinematogràfica de l'aclamada sèrie 'Los Soprano' que estarà dirigida per Alan Taylor, segueix completant la seva repartiment. Amb Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal, Billy Magnussen, Corey Stoll i Michael Gandolfini confirmats, ara s'ha anunciat que Ray Liotta també estarà en la pel·lícula.





"Estic encantat de treballar amb David Chase i Alan Taylor a The Many Saints of Newark", va dir Liotta sobre el creador de la sèrie i director de la cinta en un comunicat. "El talent de David és inigualable i la direcció d'Alan Taylor fa que això sigui encara més emocionant", ha afegit l'actor.





La pel·lícula presentarà a Nivola com Dickey Moltisanti, qui en la sèrie d'HBO és l'oncle mort de Tony Soprano (James Gandolfini), i el pare de Christopher Moltisanti (Michael Imperioli).

El personatge mai va aparèixer en la ficció, ja que va ser assassinat abans que arrenqués la sèrie. Juntament amb 'Tío Junior', Dickey va ser l'encarregat formar l'organització criminal de la família Nova Jersey.





Liotta recentment va protagonitzar al costat de Jennifer Lopez el drama de NBC, Shades of Blue, i aviat apareixerà en el nou film de Charlie Day, 'El Tonto', al costat de Jason Sudeikis, John Malkovich i Kate Beckinsale. A més, l'actor també estarà en la nova pel·lícula encara sense títol de Noah Baumbach per Netflix, que comptarà amb Scarlett Johansson i Adam Driver.





'Los Soprano', que suma un total de sis temporades, és considerada una de les millors sèries de la història i així ho avalen els seus nombrosos premis, entre ells 21 Emmy i cinc Globus d'Or.