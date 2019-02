Demanen 20 mesos de presó pels tres acusats de donar una pallissa a un indigent a Barcelona

La Fiscalia de Barcelona demana condemnar a 20 mesos de presó i una multa de 1.620 euros a tres acusats de presumptament haver clavat una pallissa a un indigent que dormia en un caixer a Barcelona el 15 de desembre de 2018, segons l'escrit.





El Servei de delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia considera que els tres presumptes implicats van cometre un delicte contra la integritat moral i un altre de lesions en concepte de coautors, i demana una indemnització de més de 4.000 euros i la prohibició d'acostar-se a la víctima .





Segons el relat de l'escrit d'acusació, un grup de persones entre les que hi havia els acusats van acudir la nit d'aquest 15 de desembre a un caixer automàtic i van demanar a la persona que estava dormint a dins que obrís.





Quan aquest va sortir de l'oficina per preguntar què volien, els acusats van actuar "amb ànim no només de menyscabar la seva integritat física sinó d'humiliar i denigrar per la seva situació de vulnerabilitat derivada de la seva extrema pobresa".





Sense dir cap paraula, el van tirar a terra i el van donar puntades i el van colpejar amb les mans aprofitant "la situació de solitud i les altes hores de la nit", segons el fiscal, fins que van anar a auxiliar-uns policies nacionals que custodiaven la seu de la Delegació del Govern.





Com a conseqüència, va patir un traumatisme cranioencefàlic i diverses contusions que van trigar a curar uns deu dies, precisa el Ministeri Públic.