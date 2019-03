La Guàrdia Civil certifica que el Govern va gastar 17 milions en el procés

La Guàrdia Civil assegura que el Govern de Carles Puigdemont va gastar 17 milions d'euros dels pressupostos autonòmics per crear estructures d'Estat d'una hipotètica Catalunya independent, segons una investigació del cos policial.









Segons aquestes dades, els diners haurien sortit de la Conselleria d'Economia i Hisenda, el màxim dirigent era Oriol Junqueras.





La malversació de fons públics està penada amb fins a 12 anys de presó i la quantitat que ha trobat la Guàrdia Civil se suma als 4,7 milions que ja havia provat en la comptabilitat secreta per a la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre i el procés de desconnexió.





La investigació ha posat l'accent en un pendrive de Josep Lluís Salvadó, una de les persones de confiança de Junqueras que va ser secretari d'Hisenda fins que es va aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





El pendrive contenia un document sobre les mesures i activitats dirigides per a crear un Estat català que afectaven a l'àmbit tributari.





FONS PÚBLICS





La investigació policial assegura que, segons aquest document, posar en marxa una agència tributària catalana tindria un cost proper als 500 milions d'euros i necessitaria la incorporació de 7.000 funcionaris.





Per a la Guàrdia Civil, el Govern va gastar 200.000 euros en desenvolupar un Codi Tributari, 7.800.000 per desplegar un Consell Fiscal, 4,5 milions per implantar l'administració tributària al territori català, 4,9 milions a activar les primeres fases. L'informe forma part del sumari sobre el procés al Jutjat número 13 de Barcelona.