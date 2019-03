El València es converteix en el rival del FC Barcelona a la Copa

El València CF es va citar amb el FC Barcelona per a la final de Copa del Rei del 25 de maig, després d'eliminar aquest dijous al Betis en la tornada de semifinals celebrada a Mestalla, gràcies a un solitari gol de Rodrigo en el minut 56 (1 -0), que retorna a l'equip 'che' a una final 11 anys després.





Marcelino García Toral tindrà al seu torn la primera final com a tècnic i el València, l'opció d'obrir de nou vitrines amb la seva vuitena Copa. La final del 2008 va ser l'últim títol dels valencians, que podran celebrar el seu centenari com a club regnant al aparador nacional al Benito Villamarín.

L'opció de jugar la final a casa es va esfumar per als bètics, en un xoc que van dominar en el primer temps. Després del descans, el València va colpejar al primer xut a porta, una jugada entre Piccini Gameiro i Rodrigo. L'internacional espanyol va decidir un guió esperat sobre la gespa. El Betis va buscar el control des de la possessió i el València ben amagat a l'espera de la seva contra.





En general, zero concessions en un primer temps en què es van anul·lar Joaquim, patint un altre dia en la seva posició de carriler, i Guedes. Com en l'anada, el major compromís 'che' va ser a pilota aturada. Una falta de Canals que va salvar Joel i el córner posterior.





El València es va tancar massa, tot just va encertar en tres passades seguides, sense el respir de Rodrigo en la gestió dels atacs. El conat local va ser just abans del descans i el cop a l'eliminatòria en la represa va ser també del València. Marcelino va avançar la seva pressió i amb certa fortuna en la carrera, Piccini va donar la passada a l'espai a Gameiro i Rodrigo va acceptar el regal per al 1-0.





El cop va noquejar el Betis i va enfortir les posicions del València. Setién no es va tornar boig amb els canvis, per parts amb Loren, Tello i un central com Feddal per rematar alguna jugada a pilota aturada. La va tenir Loren de cap en un centre de Canals, a set minuts del final, però no va patir el quadre local, fort a Mestalla, on només la Juventus ha estat capaç de fer més d'un gol.





També va poder matar a la contra el València i Canals, l'últim cop de cua visitant. Treu març i Marcel·lí encapçala la resurrecció 'che' dels darrers anys, d'una temporada de menys a més, fins a la final de Copa, viu a la Lliga Europa i mirant a la zona noble de la lliga. El Betis, que va arribar a tenir un 2-0 a l'anada per tornar a una final 14 anys després, haurà de centrar-se en corregir la seva marxa irregular per la zona europea de la lliga.