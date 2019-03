Fuig un investigat per la violació múltiple de Sabadell

El Jutjat d'Instrucció 2 de Sabadell (Barcelona) va dictar aquest dilluns una ordre de detenció i posada a disposició judicial per a un dels investigats per la violació múltiple a una jove la nit del 2 de febrer en aquesta localitat, han informat aquest divendres fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





L'home estava en llibertat provisional amb mesures cautelars com comparèixer periòdicament als jutjats de Sabadell, però divendres passat no es va presentar davant del jutge de guàrdia.





Per aquest cas hi va haver en total vuit detinguts: dos estan a la presó provisional com a presumptes autors de la violació, i la resta van ser posats en llibertat provisional amb mesures cautelars com la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques, si bé dos d'ells van ingressar al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona en tenir vigent una ordre d'expulsió.