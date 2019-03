Fiscals urgeixen a derogar l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal

La Unión Progressista de Fiscals (UPF) ha demanat, a través d'una carta oberta al president del Govern , Pedro Sánchez, la derogació de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal (LECrim), que va reformar l'executiu del PP per posar termini a la instrucció de les causes penals.









La UPF destaca "amb la ferma convicció que concorren òbvies raons d'extraordinària i urgent necessitat per a la derogació de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal, li demanem que no es demori més l'aprovació d'aquesta derogació via Reial decret llei".





Els fiscals consideren que es tracta d'una "imperiosa necessitat social" ja que, si bé la justícia ha de ser àgil, també ha d'estar al servei del dret constitucional.





Com a exemple, citen que amb la derogació, s'evitarien casos com "el resolt per l'Audiència Provincial de La Corunya que per aplicació d'aquest precepte va privar a una víctima de violència de gènere de la possibilitat que s'unís al procediment un important informe practicat per l'Institut de Medicina Legal".





"Considerant el Tribunal que aquests procediments no són complexos i que la seva instrucció, i tot i la manca de mitjans, ha de ser esgotada en el termini de sis mesos", afegeix.





La reforma del PP el 2015 "va fixar uns terminis màxims d'instrucció per a les causes penals que, com reiteradament hem denunciat, està servint com una via d'escapament soterrada que facilita la impunitat de greus delictes, com ho són els de violència contra les dones, corrupció o altres".