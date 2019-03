Sting, Liam Gallagher, Luis Fonsi, Maluma i Ben Harper actuaran a Cap Roig

El Festival de Cap Roig, que tindrà lloc a Calella de Palafrugell (Girona) del 12 de juliol al 21 d'agost, ha anunciat aquest divendres la presència de Sting, Liam Gallagher, Luis Fonsi, Maluma i Ben Harper.









El promotor de Clipper's Live i director del festival, Juli Guiu, ha detallat en roda de premsa que seran 25 nits -tres menys- amb 13 artistes internacionals "d'altíssim nivell" i deu artistes nacionals de la mateixa talla, amb una coincidència d'artistes llatins.





Guiu ha celebrat l'obertura amb Maluma, que farà una "grandíssima inauguració" amb els seus èxits mundials; seguit per la música disc de Nile & Rodgers & Chic, i Sting, acompanyat per una banda pop presentant 'My songs'.





El seguirà la diva del jazz Diana Krall; Sílvia Pérez Cruz amb Marco Mezquida; Ben Harper al costat de la seva mítica banda The Innocent Criminals, i un concert especial de Liam Gallagher, que fins 2017 no va treure un nou àlbum sense voler girar, i aquest any "per fi s'ha obert" a girar.





Pastora Soler presentarà 'Calma'; Luis Fonsi arribarà amb el seu nou disc, 'Vida'; Rozalen, "gran artista revelació espanyola", s'estrenarà al festival amb 'Cantando el río suena ...', i Jamie Cullum sorprendrà amb la seva combinació de jazz i pop.





Katie Melua repassarà els èxits de la seva carrera; Jorge Drexler presentarà el seu íntim concert 'Silente'; i els joves Taburete y Ramon Mirabet arriben amb sengles nous discos, abans d'acollir a la 'boysband' britànica del moment, The Vamps.





El Mag Lari oferirà un espectacle familiar; Vanesa Martín desplegarà 'Todas las mujeres que habitan en mí'; Álvaro Soler posarà de llarg 'Mar de colores', i David Bisbal tornarà a Cap Roig a "un dels seus millors moments", a part d'un concert infantil del Club Súper 3.





Morat, "la banda del moment llatinoamericana", aterrarà amb el seu 'Como te atreves'; Aitana arribarà amb nova gira i disc, i l"indescriptible" Ara Malikian debutarà al festival.





El 21 d'agost la cloenda anirà a càrrec d'Ainhoa Arteta i la GiOrquestra i una temàtica de cinema amb les grans músiques de pel·lícules com 'Somriures i llàgrimes', 'Esmorzar amb diamants' i 'El mag d'oz', entre d'altres, 1 concert que es gravarà i es comercialitzarà, a part de ser el concert solidari a benefici de l'associació Acompanyart.





3,6 MILIONS DE PRESSUPOST





El festival, impulsat per CaixaBank i la Fundació Bancària La Caixa, tindrà un pressupost de 3,6 milions d'euros, amb una mitjana en el preu de les entrades de 52,8 euros i 46.250 tiquets a la venda, així com millores en la producció lumínica de l'espai, i una restauració de la mà del restaurant Via Veneto.





El director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, ha dit que Cap Roig és un "festival únic", no només pel cartell, sinó també pels seus jardins i el seu castell.