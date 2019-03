La jutge de Barcelona que investiga l'1-O prorroga la instrucció fins a 18 mesos més

La titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha acordat la pròrroga per fins a altres 18 mesos la investigació de l'organització del referèndum independentista l'1 d'octubre de 2017 a causa de la complexitat de la causa.









En un acte datat el passat 26 de febrer, la magistrada atén així la sol·licitud efectuada per la Fiscalia, que en un escrit previ reclamava la pràctica de noves diligències d'investigació, la qual cosa, segons argumentava, implica que la causa no va a poder-se instruir en el termini actual, raó per la qual reclamava una pròrroga.





Aquestes diligències sol·licitades pel Ministeri Públic incloïen requerir la secretària general de Presidència de la Generalitat, Meritxell Masó, i el responsable de la Secretaria General del Departament de Governació perquè "aportin l'acta de traspàs i recepció del fitxer de registre de participants en consultes no referendàries remès el 13 de juliol de 2017 "per part de Daniel Gimeno, excap del gabinet tècnic de Vicepresidència, a Masó, i que indiquin també quin departament i quina persona estaven a càrrec d'aquest fitxer.





La Fiscalia també reclamava en el seu escrit a la jutge que demanés a la Generalitat la relació dels càrrecs públics que van exercir durant 2017 una vintena d'investigats en aquesta causa, entre ells alts càrrecs com Amadeu Altafaj, David Palanques, Francesc Sutrias, David Franco, Antoni Molons i Montserrat Vidal, entre d'altres.





Un d'ells, l'exsecretari general de Treball Josep Ginesta va acudir aquest dijous al Tribunal Suprem, on estava citat en qualitat de testimoni en el judici pel procés independentista, però finalment va preferir no declarar per evitar que alguna de les seves manifestacions el perjudiqui en la causa del jutjat de Barcelona.





Després d'acordar totes aquestes peticions de fiscalia, la magistrada ha emès un altre acte en què explica que "no és descartable" que d'aquestes noves indagacions "sorgeixi la necessitat de practicar altres diligències d'investigació", i "tenint en compte que persisteixen les raons que al seu dia van motivar la declaració de complexitat", ha decidit perllongar la instrucció un màxim d'any i mig.