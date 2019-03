Tot i haver superat les exigències de l'Aliança Nacional de Cinemes de la Xina, Bohemian Rhapsody patirà la fèrria censura del gegant asiàtic, que eliminarà les escenes en què Freddie Mercury, interpretat pel gandador de l'Oscar Rami Malek, fa un petó a altres homes i també aquelles en què els personatges consumeixin drogues.





La productora 20th Century Fox va rebre el permís d'estrenar el seu reeixit film als cinemes xinesos el dimecres 27 de febrer. Una decisió que va sorprendre tant dins de la pròpia Xina com a la resta del món, a causa de les implacable censura del país asiàtic, que a més compta amb un nombre taxat de pel·lícules estrangeres en cartellera. Tot i així, la pel·lícula de Bryan Singer no arribarà íntegra a les sales.





Segons The Hollywood Reporter, almenys un minut del llargmetratge serà eliminat per obtenir el permís pertinent i poder ser projectada a les sales. La censura no només suprimirà aquelles escenes en què l'icònic Mercury besi a altres personatges masculins, també tallarà el metratge que mostri el consum de drogues.





La reticència xinesa va ser durament criticada després que el servei de streaming Mango TV censurés el discurs de Malek després de rebre l'Oscar al millor actor el passat 24 de febrer. La popular cadena xinesa va reemplaçar les paraules "home gai" per "grup especial" en els seus subtítols.





La decisió d'ocultar escenes LGTBI a les sales xineses ha impedit l'estrena de grans llargmetratges lloats per la crítica. L'oscaritzada Moonlight, de Barry Jenkins, i Call Em By Your Name, protagonitzada per Timothée Chalamet i Armie Hammer, no van arribar si més no a llançar-se al país asiàtic.





El film, el llançament al mercat xinès està previst per al pròxim 22 de març, porta recaptats més de 860 milions de dòlars en taquilla. Bohemian Rhapsody va aixecar quatre premis Oscar dels cinc als que estava nominat: millor actor, muntatge, millor so i millor edició de so.