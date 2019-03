La Conselleria de Presidència de la Generalitat, mitjançant l'Institut Català de les Dones, ha presentat una denúncia davant el servei de delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona perquè prohibeixi la circulació per la ciutat de Barcelona del "autobús antifeminista" d'HazteOír, davant la previsió de recórrer la capital catalana.





En la denúncia, la presidenta de l'ICD, Núria Balada, argumenta que la llibertat d'expressió "no és llibertat i impunitat d'agressió i els missatges de l'autobús neguen la dignitat humana, inciten a l'odi, l'hostilitat, la discriminació i la violència contra les dones ", ha informat la Generalitat aquest divendres en un comunicat.





La iniciativa de l'associació HazteOir.org demana la derogació de les lleis de gènere i les normes LGTBI, sota els lemes 'No és violència de gènere, és violència domèstica' i 'Les lleis de gènere discriminen l'home', i fa servir la figura del dictador nazi Adolf Hitler, que apareix amb la cara maquillada i el símbol feminista a la gorra.





Pel Govern, aquests missatges difonen un sentiment d'antipatia i aversió contra les dones i l'activisme social que defensa els drets de les dones, "associant la iconografia i terminologia nazi als moviments de reivindicació feminista".





"És una propaganda que ataca la dignitat, els drets i la llibertat de les dones, creant un clima que normalitza la discriminació contra les dones i que no té encaix en la perspectiva supremacista o excloent dels seus promotors", ha subratllat.





Per això, la Generalitat ha considerat que aquests fets poden ser constitutius d'un delicte d'odi i discriminació per raó de sexe, i sol·licita a la Fiscalia que prohibeixi la circulació per Barcelona de l'autobús de l'associació.





D'una altra manera, els serveis jurídics de la Generalitat obriran expedient sancionador a HazteOír en virtut de la Llei d'igualtat, i adoptaran una mesura cautelar demanant que es treguin els símbols masclistes si volen entrar a Catalunya.