El futbol generalment s'enfoca en el rendiment físic, tàctic i tècnic dels jugadors, però l'aspecte mental sovint rep atenció insuficient. Investigadors de la universitat belga KU Leuven i l'empresa d'anàlisi de dades SciSports han van analitzar gairebé 7.000 partits en 7 competicions per veure com els futbolistes professionals exerceixen el seu treball sota enorme pressió.





De vegades es diu que el futbol no només es juga entre les línies, sinó també "entre les orelles". Els jugadors de futbol professional són recompensats generosament pel seu talent, però sovint s'espera que treballin sota una pressió mental immensa.





La pressió mental ja s'ha estudiat àmpliament en esports com el beisbol i el bàsquet, però el futbol és encara un territori desconegut --explica el professor Jesse Davis, del Departament de Ciències de la Computació a KU Leuven--. És per això que hem desenvolupat un model que utilitza l'aprenentatge automàtic per estimar quanta pressió mental experimenta el jugador en possessió de la pilota. Aquest treball s'acaba de presentar a la MIT Sloan Sports Analytics Conference de Boston (Estats Units).





El model analitza com aquest jugador s'exerceix sota pressió: quina decisió presa, quina és l'acció escollida i quin impacte té en el resultat del partit. Per exemple en un partit empatat al minut 89 i un jugador decideix intentar anotar en lloc de passar la pilota, el model analitzarà si va ser una bona decisió, si el tir es va executar bé i com va impactar el resultat final del partit.





Diversos paràmetres influeixen en la quantitat d'estrès que s'experimenta durant un partit determinat. L'estudi distingeix entre la pressió que abans del partit i la pressió durant el partit i avalua totes les circumstàncies que envolten l'esdeveniment: és un partit a casa o fora? Estàs jugant contra un rival tradicional? El resultat del partit tindrà un gran impacte en la resta de la temporada, per exemple, decidirà el títol de lliga?





Durant el partit la pressió augmenta si els marcadors estan molt igualats i la trobada està arribant al final. Si, d'altra banda, hi ha una clara diferència en el marcador, la pressió no serà tan alta. "El nostre model combina aquests diferents paràmetres i calcula la pressió minut a minut --afegeix l'investigador doctorat Pieter Robberechts de la Secció d'Informàtica a KU Leuven--. D'aquesta manera, obtenim una indicació objectiva de la pressió mental en un partit específic".





Els investigadors poden utilitzar aquest coneixement per veure si la pressió mental té un impacte en el rendiment d'un jugador. Alguns jugadors estaran a l'altura de l'ocasió, mentre que altres s'esfondraran sota la pressió. Per mesurar l'impacte de la pressió mental, els investigadors comparen el rendiment d'un jugador sota pressió alta amb el seu rendiment en circumstàncies normals. Miren les decisions que pren el jugador i com s'executen les seves accions.





És bo que els jugadors treballin millor quan estan sota pressió? No és una qüestió de blanc o negre, adverteix l'investigador de SciSports Jan Van Haaren. "L'escenari més ideal és que els jugadors de futbol professional tinguin un rendiment estable, independentment de la pressió. Les nostres anàlisis mostren, per exemple, que l'astre portuguès Cristiano Ronaldo és aliè a la pressió: els seus resultats són constants. El jugador brasiler Neymar, però, sembla ofegar-sota l'estrès. Pren decisions més pobres quan hi ha molta pressió".





Igualment, Sergio Agüero, davanter del club anglès Manchester City, sembla sobresortir sota pressió i presa millors decisions quan té la pilota i les executa millor, mentre un altre davanter, Luis Suárez del FC Barcelona, no sembla manejar la pressió tan bé, igual que el capità dels Diables Vermells, Eden Hazard, que també sent l'estrès: executa bé les seves accions, però pren decisions pitjors.





Parlant tàcticament, aquesta informació pot ser molt útil per als entrenadors. Si, per exemple, davant d'un partit crucial l'entrenador pot seleccionar els jugadors que es desenvolupen millor quan estan sota pressió. O si està clar que un jugador segueix cometent els mateixos errors quan està estressat, això pot ser un punt sobre el qual treballar durant les sessions d'entrenament.





Aquest coneixement també pot tenir els seus beneficis en el mercat de transferències, assenyala la investigadora de SciSports Lotte Bransen. "Si un club està disposat a pagar milions per un nou jugador, és important saber com de immune a l'estrès és. Per exemple, les nostres anàlisis revelen que el club anglès Liverpool té una enginyosa política de transferència. Aposten per jugadors amb millor acompliment sota alta pressió . no podem dir amb certesa si aquesta és una estratègia deliberada o no, però és notable".





Els investigadors van continuar les seves investigacions. "Hem pogut identificar diverses tendències en base a un parell de temporades. Es necessiten més investigacions per confirmar aquests resultats i permetre que els clubs de futbol els utilitzin. Aquest és només el primer pas cap a la comprensió de com la pressió mental influeix en les actuacions dels futbolistes professionals".