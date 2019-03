El ministre de Cultura, José Guirao, present a la Gran Final d'Agrupacions del Carnaval de Cadis que se celebra al Gran Teatre Falla, ha manifestat que el Carnestoltes gadità "mereix absolutament" ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco.





En declaracions als periodistes, ha recordat que aquest expedient s'està tramitant ara per part de la Junta d'Andalusia. Guirao ha declarat que al seu judici "no serà difícil aconseguir-ho, perquè hi ha material per aconseguir-ho i ho mereix absolutament".





El ministre ha assenyalat que no és la primera vegada que està present al Carnaval de Cadis, encara que en la majoria de les ocasions en el conegut com el carnestoltes del carrer, sent aquesta la segona vegada que assisteix al Gran Teatre Falla. En aquest sentit, ha manifestat que el Carnaval de Cadis és "un patrimoni riquíssim, ple de saviesa, tradició i bon rotllo".





Prèviament a la Gran Final, Guirao, al costat del candidat socialista a l'Alcaldia de Cadis, Fran González, s'han reunit amb la Federació Provincial de Penyes del Carnaval de Cadis després de la concessió de la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts de 2018 a aquesta entitat, on li ha mostrat el seu suport i ha recollit les idees dels representatnes de les penyes.





Segons ha indicat el PSOE en una nota, el ministre s'ha mostrat molt satisfet amb la trobada i ha recollit les idees exposades pels representants de la Federació de Penyes, que han volgut obsequiar Guirao amb un xiulet de canya, senyal d'identitat del carnaval de Cadis.





"Hem propiciat aquesta trobada perquè la visita del ministre a la ciutat és una magnífica oportunitat perquè conegui de prop el gran treball i compromís de la Federació de Penyes després que el Consell de Ministres, el passat mes de desembre, reconegués la seva importància en el foment, desenvolupament i difusió de l'art i la cultura", ha assenyalat González.





El candidat socialista ha assenyalat que "el Govern ha posat èmfasi en l'impuls que ha donat aquesta entitat al creixement del Carnaval al carrer". "Es tracta d'un merescut reconeixement, que s'uneix a altres premis, distincions i medalles de la festa gran de la nostra ciutat", ha afegit.





González ha afirmat que "a més de ser l'exponent més important de la cultura i l'art de la ciutat, la festa gran també suposa creixement i desenvolupament i és un pilar essencial per al futur de Cadis, per la qual cosa és important fer tots els esforços perquè tingui el reconeixement que mereix i segueixi guanyant notorietat i un lloc destacat dins i fora de les nostres fronteres".