L'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) assegura que el 2018 es van registrar un total d'onze accidents fatals amb un resultat de 523 morts entre passatgers i tripulants, una xifra significativament més gran que la mitjana per als cinc anys previs que se situa en 8, 8 accidents fatals i 234 morts per any.

Els accidents aeris en 2018 van augmentar en comparació amb 2017, però es mostren millores contínues a llarg termini en mesures de seguretat en la indústria de les aerolínies comercials.





En 2018 la taxa de tots els accidents (mesura en accidents per un milió de vols) va ser de 1,35% que és equivalent a un accident per cada 740,000 vols, segons va explicar l'organització en un comunicat.





Segons les dades, un passatger podria prendre un vol cada dia durant 241 anys abans de patir un accident amb una fatalitat a bord.





Això suposa una millora pel que fa a la taxa de tots els accidents de 1,79 per al període de 5 anys anterior (2013-2017), però una disminució en comparació amb el rendiment rècord de 2017 de 1,11.





La taxa de 2018 per accidents d'aviació importants (mesurats en pèrdues de cascs d'avió per 1 milió de vols) va ser de 0,19, que va ser l'equivalent a un accident greu per cada 5,4 milions de vols. Això suposa una millora sobre la taxa per al període de 5 anys anterior (2013-2017) de 0,29, tot i que un resultat pitjor que la taxa de 0,12 registrada el 2017.





En 2018 es van registrar 11 accidents fatals amb 523 morts entre passatgers i tripulants. En 2017, la indústria va experimentar 6 accidents fatals amb 19 morts, el que va ser un mínim històric. Un accident en 2017 també va causar la mort de 35 persones en terra.





"Volar és segur, i les dades ens diuen que s'està tornant més segur. Per exemple, si la seguretat en 2018 s'hagués mantingut al mateix nivell que el 2013, hauria hagut 109 accidents en lloc de 62, i hauria hagut 18 accidents fatals , en lloc dels 11 que realment van ocórrer ", va explicar el director general de la IATA, Alexandre de Juniac.