Els "armilles grogues" han tornat a prendre un dissabte més els carrers del centre del país en la 16ª setmana consecutiva de protestes contra el president Emmanuel Macron i després de la revitalització de la participació en les mobilitzacions del passat dissabte.





Els convocants esperen que aquest sigui el preludi d'un increment de les protestes coincidint amb la culminació del Debat Nacional convocat per Macron en resposta a les protestes per impulsar reformes de les institucions i el sistema republicà.





La marxa ha partit aquest dissabte dels Camps Elisis sobre les 12.30 amb lemes com "RIC, poder per al poble!" --Referèndum d'Iniciativa Ciutadana-- o "França està sent saquejada per l'oligarquia. Resistència!" en les pancartes.





Entre aquesta i una segona marxa, els "armilles grogues" recorreran avingudes principals com l'avinguda Montaigne, la plaça de l'Alma, l'avinguda President Wilson, la plaça de Trocadero, entre d'altres, informa el diari 'Le Figaro'.





Com ja és costum els dissabtes al matí, han estat clausurades les estacions de Metro del centre de la ciutat i s'ha desplegat un important contingent policial precedit d'advertiments del Govern que no toleraran actes de violència.





També hi ha un important desplegament policial a Lilla i Lió. Precisament a Lilla els "armilles grogues" han cridat la població a nivell internacional a sumar-se a les protestes. "La lluita és internacional", destaca la convocatòria de Facebook per a aquesta ciutat amb traducció a l'anglès i l'alemany.





Mentre a Lió s'ha convocat la Marxa Negra, en la qual els líders dels "armilles grogues" han convidat a participar amb vestimenta fosca com a "símbol de dol" per la mort del moviment "si no actuem junts".





Les mobilitzacions van començar al novembre per protestar contra la pujada dels impostos al dièsel i al desembre van aconseguir el seu punt àlgid amb les protestes contra la repressió de les manifestacions fins al punt que Macron va anunciar un paquet de mesures econòmiques per millorar les condicions de vida de la classe mitjana i treballadora.