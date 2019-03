Els merengues no aconsegueixen rescabalar-se davant el Barça per la derrota de la Copa (0-1)

Rescabalar-se de la "maneta" del Barça a l'octubre i que els blaugranes els apartessin de la Copa del Rei. Amb aquest doble objectiu van rebre aquest dissabte els merengues als culés al Santiago Bernabéu.





Però el propòsit de l'onze de Solari no va arribar a bon port. El Barça va tenir prou amb un gol de Rakitic en el minut 26 de la primera part perquè els barcelonistes guanyessin el partit i s'anessin amb la sensació que (gairebé) tenen la temporada al sarró.





Solari va afrontar el clàssic amb els mateixos titulars que van saltar a la gespa en el fatídic partit de la Copa, mentre que pel costat blaugrana amb prou feines va haver-hi canvis.





Messi va estar més dinàmic que en el duel coper, i la resta de barcelonistes també van actuar amb rapidesa i verticalitat. Dues rematades de Dembélé i Alba gairebé entren a la porteria custodiada per un encertat Ter Stegen. Benzema --quina ocasió la del fora de joc en el minut 49--, Vinícius i Bale també van estar a l'altura en el bàndol contrari, amb intents de gols que se'n van anar massa amunt o van donar en el pal.





En conjunt, el Reial Madrid hi va posar més ganes que en el passat partit de la Copa, però el Barça sempre va ser més ràpid, més coordinat, més eficaç. I l'aplaudiment se'l van endur per la seva gran labor i en més d'una ocasió els dos porters: Ter Stegen (Barça) i Courtois (Reial Madrid).





A MADRID LI QUEDA LA CHAMPIONS





No és habitual que Barça i Reial Madrid guanyin al seu etern rival en els dos derbis de LaLiga. Els madridistes només ho facin aconseguit una vegada, en la temporada 2007-2008, mentre que els blaugranes no ho van aconseguir en les últimes quatre temporades tot i vèncer en dues d'elles a l'estadi blanc.





Al Madrid li queda la Champions com a únic agafador, però l'Ajax s'entreveu a l'horitzó com una amenaça a la qual Solari haurà trobar-li una resposta (alguns es pregunten amb ironia, si el problema no serà el Monete de Bale). Això, o el club de Florentino acabarà la temporada amb les mans buides.





UN QUE S'ACOMIADA





El partit va ser arbitrat per Undiano Mallenco. Va ser la primera ocasió pel navarrés d'arbitrar un clàssic amb el VAR... i també l'última en fer-ho, ja que s'ha confirmat la seva retirada al final d'aquesta temporada.





Mallenco reemplaça a Hernández Hernández, col·legiat canari que es va lesionar i que havia estat la primera elecció per xiular el derbi.





Amb més de 350 treballs a l'esquena, la veterania de Mallenco ha estat recompensada amb aquest regal de comiat.