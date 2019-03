L'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona ha avisat que tornar a intentar investir distància a l'expresident Carles Puigdemont posaria al president de la Cambra, Roger Torrent, en una "situació de risc".





Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press després de publicar el llibre 'No tot s'hi val. La mirada d'un jurista a les entranyes del Procés '(Editorial Península), en el qual analitza els fets de setembre i octubre de 2017, quan es va declarar la república i ell era el lletrat major, càrrec que va deixar al juny de 2018, però segueix com a lletrat ras.





Bayona ha assegurat que un nou intent d'investir Puigdemont seria "un moment crític", principalment per Torrent, encara que vaticina que el Tribunal Constitucional (TC) tornaria a suspendre-la.





Així, ha argumentat que el TC va dictar una sentència la setmana passada que "ja deixa ben clar que no es pot fer una investidura d'aquestes característiques", de manera que intentar investir Puigdemont seria enfrontar-se a aquesta sentència.





"MANIPULACIÓ DEL REGLAMENT"





Bayona també s'ha mostrat crític amb la via unilateral que va emprendre la majoria independentista a l'anterior legislatura perquè van voler fer la independència "d'una manera molt ràpida", sense una majoria social i sense esgotar les vies de negociació amb l'Estat.





"Fer una independència com es va voler fer era com voler-la aconseguir amb una carrera de 100 metres llisos i un procés independentista és com fer una marató. Hi ha hagut un error de càlcul important", ha sentenciat.





Considera que durant la passada legislatura l'independentisme va danyar les institucions catalanes i es van vulnerar els drets de l'oposició, i ha alertat d'una tendència de la majoria sobiranista de "fer una certa manipulació del reglament" del Parlament.





Per a ell, l'actitud de l'independentisme, especialment de JxCat, no ha variat en l'actual legislatura, pel que creu que fins que no se solucioni el problema de fons entre Catalunya i la resta de l'Estat serà difícil que el Parlament abandoni la "situació d'incertesa i d'anormalitat parlamentària "que viu actualment.





NO VA REBRE "CAP PRESSIÓ"





Sobre els dies més intensos de setembre i octubre de 2017, Bayona ha assegurat que va tenir una posició "molt incòmoda" perquè els lletrats de la Cambra es van situar en el focus mediàtic en fer informes contraris a les iniciatives de la majoria independentista, com les lleis de 'desconnexió' i la declaració d'independència.





No obstant això, ha negat que rebés "cap pressió concreta de cara a orientar els informes", encara que sí admet que va ser objecte de crítiques dels grups independentistes.





"MOLTA PENA" PER FORCADELL





El exlletrat major del Parlament ha expressat que sent "molta pena" quan veu la situació dels presos sobiranistes, sobretot de l'expresidenta de la Cambra Carme Forcadell, amb la qual diu que va tenir una bona relació durant el seu càrrec.





En aquest sentit, qüestiona que els processats cometessin delictes de rebel·lió i sedició, i ha confiat en la "capacitat del poder judicial de ser independent".





També ha assenyalat que en aquestes primeres setmanes de judici s'està veient la "debilitat" de les acusacions de rebel·lió i sedició, tot i que creu que encara és d'hora per avançar com poden ser les sentències.





Així i tot, ha advertit que, si els presos reben condemnes llargues i segueix sent dubtosa l'existència de rebel·lió i sedició, "seria una sentència que posaria en qüestió els fonaments de la imparcialitat i l'actuació del poder judicial".





A més, ha apuntat que probablement el cas arribarà al Tribunal Europeu de Drets Humans, que serà la "prova del cotó" i ha afirmat que pot tenir conseqüències importants en cas que acabi condemnant a l'Estat per aquest judici.