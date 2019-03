(Foto: CCMA)





Al cercle de Puigdemont no li ha agradat gens que les bases posconvergents hagin apostat per la continuïtat en les primàries pel 28A. Que noms com Jorxi Xuclà, Marta Pascal o Carles Campuzano hagin merescut l'aval dels afiliats és un revés a l'ànsia del "cercle de Waterloo" per fagocitar el partit.





Un dels més fidels escuders de Puigdemont, Joan Maria Piqué, ha sortit en tromba en xarxes socials per criticar aquesta situació. L'actual director de comunicació de la Generalitat a l'estranger ha llançat diversos dards contra les eleccions internes: ha dit que les primàries han sumat tot just "una trentena de vots" i que "només han tingut un dia per presentar candidatures".





MÉS DE DEU ANYS DE SOUS PÚBLICS





Piqué no és un nouvingut a la política... ni a la moqueta. L'actual dircom porta més d'una dècada com a empleat públic de la Generalitat en qualitat d'assessor de comunicació, primer amb Mas, després amb Puigdemont i, ara, amb Torra.





Així mateix, els seus germans també han viscut còmodament a la falda de l'independentisme: Ramon Maria Piqué també ha assessorat a l'entorn de Puigdemont, mentre que Anton Maria Piqué és cap de redacció del digital ElNacional.cat, el mitjà digital més subvencionat pel Govern i amb una clara línia separatista.





Una altra germana dels Piqué també ha cobrat durant molts anys sou públic com a assessora de la Diputació de Lleida.