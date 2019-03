L'escriptor Mia Couto pronunciarà el Pregó de Sant Jordi de 2019

L'escriptor Mia Couto serà l'encarregat de pronunciar el Pregó de Sant Jordi que 2019, que se celebrarà 23 d'abril a les 19 hores, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, ha informat el consistori en un comunicat aquest dissabte.





Couto és un dels escriptors més rellevants en llengua portuguesa i l'autor moçambiquès més traduït, i les seves obres s'han publicat en més de 30 països i en diversos idiomes, com anglès, francès, alemany, italià, serbi, català i l'estonià.





Actualment viu a Maputo (Moçambic), ciutat prioritària de la Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Barcelona i amb la qual Biblioteques de Barcelona ha participat en projectes de cooperació directa, treballant conjuntament amb la formació de conductors de clubs de lectura a Maputo.





La seva obra es caracteritza per una prosa poètica i lírica, on el realisme es fon de manera màgica amb el mite i la llegenda, i ha estat premiat amb guardons com els Prémio Vergílio Ferreira (1999) pel conjunt de la seva obra, o l'Neustadt International Prize for Literature 2014.





El pregó es fa a l'Ajuntament de Barcelona des de 2003, i el realitza un escriptor o escriptora amb reconeixement internacional que conversa amb un presentador-entrevistador sobre el valor de la lectura i també sobre la seva obra.





Els autors convidats han estat fins ara Quino, José Saramago, Martí de Riquer, Emili Teixidor, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco, Bernardo Atxaga, José Luis Sampedro, Josep Maria Castellet, Raimon, Albert Sánchez Piñol, Donna Leon, John Banville, Claudio Magris, Yasmina Reza i Almudena Grandes.