El 24 de juny 2018 centenars de dones saudites van poder seure al volant per primera vegada sense risc a ser detingudes. L'aixecament de la prohibició, aprovada pel règim d'Aràbia Saudita gairebé un any abans, va suposar una fita important per a les activistes que des de 1990 s'havien convertit en bandera aquesta reivindicació en un país en què la dona està sotmesa a la tutela masculina des que neix fins que mor.





La mesura que permetia conduir a les dones es va emmarcar en un suposat programa reformista amb el qual el règim saudita va tractar d'embolicar la designació del jove Mohammed Bin Salman com príncep hereu el 2017 donant mostres al món d'un cert aperturisme.





Dins d'aquestes mesures, el règim va emetre un reial decret en el qual instava a les entitats públiques a què s'abstinguessin de demanar l'autorització d'un tutor home excepte per als serveis en què estigués estipulat en el reglament, però ONGs com Human Rights i Amnistia internacional dubten de la seva posada en pràctica.





Altres tímides reformes aprovades el 2018 com l'autorització perquè les dones puguin constituir la seva pròpia empresa, llogar un habitatge sense permís del seu tutor i aspirar a obtenir la custòdia dels seus fills en cas de divorci, són interpretades per les organitzacions de drets humans com "una operació de rentat de cara" del règim.





De fet, la fugida a principis d'aquest any de la jove Rahaf Mohammed, que va ser acollida al Canadà després de denunciar els suposats abusos de la seva família, han tornat a posar en el focus en un país en què la dona s'enfronta a una situació de discriminació sistemàtica i violència domèstica, atrapada en un sistema de guardians en el qual són considerades menors legals permanents.





"El príncep hereu vol ser vist com un reformador dels drets de les dones, però el cas de Rahaf ha demostrat que és contradictori amb la realitat quan les autoritats intenten perseguir les dones que fugen i torturen les activistes dels drets de les dones a la presó ", ha explicat Michal Page, dubdirector de Medi Orient de Human Rights Watch en l'informe '10 raons per les quals les dones saudites fugen', presentat el passat 30 de gener.





10 RAONS PER FUGIR D'ARÀBIA SAUDITA





Segons l'informe, cap país restringeix la llibertat de moviments com l'Aràbia Saudita, un país en el qual les dones no poden sol·licitar un passaport sense l'aprovació del seu tutor i, a la pràctica, a algunes dones se'ls impedeix sortir de casa sense permís del seu tutor. Tampoc tenen dret les dones saudites a triar parella per casar-se i no hi ha una edat mínima per fer-ho.





Aràbia Saudita va criminalitzar la violència domèstica el 2013 però els activistes han denunciat la falta d'aplicació de la llei. Segons el Programa Nacional de Protecció de la Família, un 35 per cent de les dones han experimentat violència.





El sistema de guardians fa molt difícil per a les víctimes buscar protecció o obtenir compensació judicial. Les que intenten fugir d'un marit o una família abusiva poden ser detingudes i retornades a les seves famílies. Si fugen o són remeses a refugis, no poden marxar a menys que es reconciliïn amb els seus familiars o acceptin un matrimoni concertat.





També s'ha documentat per part de Human Rights la discriminació sanitària. Un codi metge ètic de 2014 elaborat per una institució estatal estipula que el consentiment de la dona hauria de ser suficient perquè rebi atenció mèdica. No obstant això, en la realitat depèn de les normes internes dels hospitals el demanar consentiment al guardià i el Govern no penalitza els centres que ho fan.





Aràbia Saudita basa el seu sistema legal en la llei islàmica, però al contrari que altres països de majoria musulmana, no compta amb una legislació familiar escrita. Així, el dret de les dones al divorci està més restringit que en el cas dels homes, els quals poden divorciar-se de forma unilateral i sense condicions.





Pel que fa a la tutela dels fills, els tribunals poden permetre a aquests amb les seves mares després del divorci, però elles no tenen dret a ser el guardià legal d'aquests. En general, un cop les nenes compleixen 7 anys passen a la custòdia del pare i els nois poden decidir amb 9 anys amb quin progenitor viure.





Pel que fa a l'herència, com en la majoria de països de majoria musulmana, les dones només hereten la meitat del que reben els hereus homes.





En alguns casos, les dones poden transferir la tutela legal d'un parent a un altre, però és un procés legal extremadament difícil. Segons la investigació de HRW, només sol produir-se en casos en què la dona pot demostrar greus abusos o el guardià és incapaç de tenir cura d'ella. Fins i tot llavors, només pot fer-se per ordre judicial.





Pel que fa a les les presons i els centres de detenció juvenil només permeten a les dones sortir sota cura d'un parent baró. Les dones empresonades les famílies rebutgen alliberar-les es veuen obligades a romandre a la presó o en refugis fins que es reconcilien o obtenen un nou guardià.





Igualment, les dones no poden estudiar a l'estranger sense un consentiment del guardià i les normes exigeixen que un parent baró les acompanyi durant els seus estudis.





La repressió política és una altra de les característiques del règim que el 2018 es va estendre a destacades defensores dels drets de les dones que advocaven per acabar amb el sistema de guardians.