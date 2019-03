Isidre Fainé (Fundació Bancària La Caixa), José María Álvarez-Pallete (Telefónica) i Pablo Isla (Inditex) coronen la llista dels millors gestors empresarials d'Espanya, tots ells amb una millor valoració de la qual rebien l'any passat, segons un estudi realitzat per Advice Strategic Consultants.





En primer lloc, Fainé és reconegut "no només per la seva excel·lència en la gestió empresarial i la seva reeixida trajectòria, sinó per la seva autoritat, prestigi, reputació, bona imatge i responsabilitat social", explica l'estudi.





Fainé obté un alt reconeixement positiu en ser identificat amb la Fundació, l'entitat bancària i amb totes les empreses participades a Criteria Caixa, com Naturgy, de la qual també ha estat president, Cellnex, Agbar o fins i tot com a primer accionista de Telefónica.





Just és el president d'aquesta última companyia qui ostenta el segon lloc en el rànquing. Álvarez-Pallete es va incorporar a Telefònica el 1999 com a director financer i se li associa amb la transformació digital escomesa per la companyia de telecomunicacions en els últims anys.





Amb incorporacions com la Intel·ligència Artificial, el 'Big Data', l'Internet de les Coses o el desenvolupament del 'cloud', Telefónica és l'única operadora europea amb la seva pròpia intel·ligència artificial (Aura). La seva aportació a l'economia espanyola arriba al 2%.





En tercer lloc apareix Pablo Isla al capdavant d'Inditex, destacant, segons assenyala l'estudi de Advice, per identificar-se cada vegada més amb la companyia i "distanciant" del seu fundador, Amancio Ortega, la imatge pública s'associa més amb la seva fortuna - arribant a ser per moments l'home més ric del món, segons la revista 'Forbes' - que amb la seva gestió.





"Illa i el seu model de negoci de venda en línia a tot el món ha fet que Inditex --com imatge corporativa-- i Zara --com ensenya del gran consum-- sigui una de les marques espanyoles més reconegudes del món", assenyala l'estudi.





NUÑO DE LA ROSA QUEDA TAMBÉ EN BON LLOC





Pel que fa a la puntuació obtinguda, els tres aconsegueixen una valoració per la seva gestió i per la seva aportació a l'èxit de l'empresa per sobre del 80%, enfront del 75% que obté el president d'El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa, en quart lloc.





Nuño de la Rosa és el primer president d'El Corte Inglés que no pertany a la família d'accionistes, el que s'interpreta "com una aposta per la professionalització de la gestió de la primera cadena de gran distribució i primer ocupador d'Espanya".





Per sota es troben Juan Roig (Mercadona), Gonzalo Gortázar (CaixaBank), Francisco Reynés (Naturgy), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), María Dolores Dancausa (Bankinter), Francisco González (encara al capdavant del BBVA a 2018) i Antoni Brufau (Repsol).





Aquest estudi es porta realitzant semestralment des de 2005 a partir de 1.800 entrevistes a líders d'opinió (empresaris, periodistes, analistes, economistes, 'influencers' o polítics) i 2.400 a la població general, seguint criteris de segmentació per variables demogràfiques i socioeconòmiques de l'INE i del CIS, amb un índex de confiança del 95,5% i marge d'error del 1,8%.