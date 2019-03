El president d'Algèria, Abdelaziz Bouteflika, ha publicat aquest diumenge una carta a la població en què ha promès convocar noves eleccions anticipades en el termini d'un any per reemplaçar al capdavant del país si aconsegueix revalidar el seu mandat en els pròxims comicis del 18 de abril, segons ha precisat després el seu cap de campanya i ministre de Transports, Abdelghani Zaalane.





En la missiva, Bouteflika ha assegurat que organitzarà una "conferència nacional integral" on es plantejarà l'opció de "celebrar unes eleccions anticipades". Així mateix, i d'acord amb la carta, Bouteflika "també es compromet a estudiar una revisió de la Constitució a través d'un referèndum".





"He escoltat i atès el crit de cor que han llançat els manifestants i especialment els milers de joves que m'han preguntat sobre el futur del nostre país. Tinc el deure i la voluntat d'apaivagar els cors i les ments dels meus compatriotes", afegeix Bouteflika.





"La data d'aquesta elecció presidencial anticipada serà fixada per la conferència nacional", diu la carta, abans que el cap de campanya i puntualitzant el termini a l'agència Reuters. La publicació de la carta coincideix amb l'arribada de Zaalane, al Consell Constitucional del país per lliurar formalment la seva candidatura.





Sobre les eleccions presidencials anticipades, Bouteflika ha reiterat el seu compromís de "no ser candidat per a aquests comicis, el que assegurarà la meva successió en condicions innegables de serenitat, llibertat i transparència", segons la carta, publicada en la seva integritat per Alg24.





Queda per veure l'opinió al respecte de la comissió electoral nacional algeriana, el president, Abdelwahab Derbal, ha avisat que la llei especifica que són els candidats els que han de lliurar en mà la candidatura, mentre que l'actual mandatari està ingressat en un hospital de Ginebra (Suïssa) per problemes de salut.





Gairebé 200 persones han resultat ferides per les múltiples manifestacions contra la candidatura del mandatari, de 82 anys, especialment pel sector estudiantil, que el considera incapacitat per al càrrec. Les protestes s'han repetit aquest diumenge i estès fins i tot a la diàspora algeriana a París, on s'han congregat uns 6.000 manifestants.