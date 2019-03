L'atur puja en 3.279 persones al febrer a Espanya i baixa lleugerament a Catalunya

El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va pujar en 3.279 desocupats al febrer (+0,1%), el seu pitjor registre en aquest mes des de 2013, quan va augmentar en més de 59.000 persones.









Després del repunt de febrer, el volum total d'aturats se situa en 3.289.040 desocupats, segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.





Dins de la sèrie històrica de febrer, que s'inicia el 1996, l'atur ha pujat en onze ocasions i ha baixat en tretze. L'augment registrat el febrer d'aquest any contrasta amb els descensos experimentats en 2014 (1949 aturats), 2015 (13.538 aturats) 2017 (9355 aturats) i 2018 (6280 aturats). Entremig, el 2016, es va registrar un augment de la desocupació de 2.231 persones, inferior, per tant, al repunt experimentat al febrer d'aquest any.





En l'últim any, l'atur s'ha reduït en 181.208 persones, a un ritme interanual del 5,2%.





En termes desestacionalitzats, l'atur va baixar al febrer en 10.445 persones en relació al mes anterior, segons ha destacat Treball.





L'increment de l'atur al febrer s'ha deixat notar especialment en l'agricultura, que va sumar 9.885 aturats (+6,9%), i en el col·lectiu sense ocupació anterior (7.926 aturats, +2,9%). Per contra, la desocupació va baixar en els serveis (7.581 aturats, -0,3%), en la construcció (4647 desocupats, -1,7%) i en la indústria (2.304 aturats, -0,8%) .





DONES





L'atur va augmentar al febrer només entre les dones, amb 3.502 aturades més (+0,18%), enfront d'un lleu descens de la desocupació masculina de 223 homes (-0,02%). Així, en acabar febrer, el nombre de dones en atur es va situar en 1.928.815 i el d'homes, en 1.360.225.





Per edats, la desocupació entre els joves menors de 25 anys va pujar un 4,2% al febrer en relació al mes anterior, amb 10.935 aturats més, mentre que l'atur de les persones amb 25 anys i més va baixar en 7.656 desocupats (-0,2%).





L'atur va augmentar al febrer en nou comunitats autònomes, liderades per Andalusia (4.596 aturats) i Madrid (3606 aturats), i va baixar en vuit, especialment a Aragó (2097 aturats), Balears (2.091) i Catalunya (1.734 desocupats).





Per províncies, l'atur es va reduir en 29 d'elles, encapçalades per Huelva (2.249 aturats) i Balears (2.091 aturats), i va pujar en les 23 restants, principalment a Jaén (5.250 aturats) i Madrid (3.606).





CATALUNYA





El nombre d'aturats registrats a Catalunya ha baixat en 1.734 persones al febrer, el que representa una molt lleugera disminució d'un 0,44% respecte al mes de gener i situa el total de desocupats en 396.642.





Segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, Catalunya ha estat una de les vuit comunitats autònomes en què ha baixat l'atur respecte al mes anterior, per darrere d'Aragó (2097) i Illes Balears (2091 ).





En comparació amb febrer de l'any passat, el nombre de desocupats a Catalunya s'ha reduït un 5,15%, amb 21.539 aturats menys.





Per gènere, hi ha 224.815 dones catalanes parades al febrer i 171.827 homes: elles representen el 56,68% del total i ells el 43,32%.