"La Sinagoga Maimònides de Barcelona és la primera construïda a la Península des de l'expulsió de 1492"

Sophie Karsenti Haziot és responsable de l'àrea de Cultura, Esdeveniments i Relacions Exteriors del comitè directiu de la Comunitat Israelita de Barcelona (CIB), que el 2018 va fer cent anys. Procedent de família jueva del nord del Marroc i establerta a la capital catalana, destaca que la història del poble hebreu està fortament vinculada a l'emigració i l'adaptació sense perdre la identitat i, orgullosa dels seus orígens, transmet un missatge de valors en els quals la família i la comunitat són essencials.









Quin és l'objectiu de la Comunitat Jueva de Barcelona?





El Judaisme és una forma ètica de vida, i la Comunitat és l'espai físic i vital d'unió i d'articulació de tots els jueus residents i cercles pròxims a la ciutat de Barcelona. Per tant, la CIB, com la primera comunitat jueva de la nostra ciutat, constitueix el centre de la vida comunitària, és el motor d'activitats culturals, educatives i d'acció social, promovent el desenvolupament i mantenint les tradicions i els valors del patrimoni mil·lenari del poble hebreu. La CIB és l'àmbit natural on tot individu de religió jueva, sigui d'aquí o estant de pas, podrà practicar i exercir la seva llibertat de culte, legitimant la seva identitat substantiva.





Com funciona la CIB?





La CIB està inscrita al registre nacional de culte. És una associació que es regeix sota un estatut que dóna forma democràtica institucional, a partir d'una assemblea i eleccions directes pels seus integrants en la conformació d'una directiva que per un període limitat dirigeix la dinàmica vital comunitària. Tot gira a través d'activitats organitzades en àrees departamentals: religiós, educatiu, cultural, recreatiu, assistència i auxili social i administració.





Quina funció té la sinagoga?





La sinagoga constitueix l'epicentre de la vida religiosa. La CIB té el privilegi de ser el titular de 'La Gran Sinagoga Maimònides de Barcelona'. És la primera sinagoga construïda a la Península des de l'expulsió de 1492.





Actualment, és l'única sinagoga amb Mikve (bany ritual) i està oberta matí, tarda i nit, els 365 dies de l'any per a residents i visitants que requereixin dels seus serveis.





El rabí, assistit per una comissió de membres voluntaris, organitza les celebracions del calendari anual jueu, cerimònies, naixements, comunió, assistència espiritual, etc.





Què fa la CIB des del punt de vista cultural?





El departament de Cultura, proporciona una agenda setmanal molt diversa: conferències, recitals de música, tallers de convivència i benestar social, exposicions temàtiques... A l'àrea interreligiosa, la CIB ha propulsat una filosofia realment d'avantguarda, en ser cofundadora d'entitats oficials de representació institucional. Formem part del GTER (Grup de Treball Estable de Religions), integrat per altres comunitats religioses oficials com són l'Arquebisbat de Barcelona, el Consell Evangèlic de Catalunya, el Consell Islàmic de Catalunya i Església Ortodoxa Sèrbia de Barcelona. D'altra banda, hi ha participació a la Junta Directiva de l'AUDIR, l'Associació Unesco de Diàleg Interreligiós. A través de l'AUDIR activem en mediació de conflictes de barri, visites a presons organitzades per la Generalitat, la realització del tradicional Parlament de les Religions, en pro de la convivència Intercultural i altres.





I què es fa a nivell més social?





La CIB és titular d'un col·legi, el col·legi Hatikva, que enguany compleix el seu 50 aniversari. És un centre reconegut pel seu nivell d'excel·lència on nens i nenes de tota comunitat poden rebre una educació en quatre idiomes, hebreu, anglès, català i castellà, en un marc de respecte i multicultural d'idees.





A més, la CIB, des de fa dècades, rep setmanalment la visita d'escoles, centres educatius, institucions de l'àmbit de la salut, universitats, etc. Es tracta d'una visita inserida en un programa pedagògic i de coneixement de la cultura hebrea.





Aquestes visites han merescut el reconeixement dels centres educatius esmentats, ja que any rere any planifiquen amb anticipació les visites a la nostra institució i sobretot per conèixer la Gran Sinagoga Maimònides de Barcelona, la nostra ciutat. Al seu torn, l'OAR, l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament, programa mensualment les seves visites al nostre centre de culte, la Gran Sinagoga Maimònides de Barcelona.





Com es finança, i quina funció tenen els voluntaris?





La CIB és una entitat sense ànim de lucre amb fins socials, que se sosté mitjançant les quotes dels seus socis i donatius. En gairebé cada ciutat del món on hi ha una Comunitat Jueva, és la nostra obligació moral constituir una àrea d'ajuda assistencial per necessitats anomenada EZRA (literalment "ajuda") integrada per voluntaris que de forma anònima ajuden famílies amb dificultats econòmiques. També acompanyen persones malaltes o necessitades d'assistència. Seguint el moment positiu que té any rere any Barcelona com a ciutat oberta i mediterrània, la nostra Comunitat va creixent amb més membres però també amb mes persones que necessiten més i més de la nostra ajuda.





Per això, en els últims anys, han arribat a la nostra comunitat nombroses famílies procedents de comunitats jueves de països en greus crisis, amb necessitats d'assistència extrema, al punt tal que s'ha creat també un banc d'aliments.





Mes rere mes augmenta l'arribada de famílies. Aquesta situació sumada a l'onerós que resulta el manteniment de les nostres instal·lacions, així com dels tres cementiris jueus sota la nostra titularitat, fan que la gestió del patrimoni comunitari sigui una difícil missió.





S'incideix també en temes internacionals d'actualitat?





La CIB és una entitat cultural on tots els colors i sabors d'opinió tenen cabuda sempre que es respectin els valors mil·lenaris de respecte i convivència entre totes les opinions que conformen el petit gresol de cultural que conformen la nostra comunitat.





En aquests cent anys d'existència, quins han estat els principals èxits?





Fa 100 anys un grup d'emprenedors va tenir el repte de crear la CIB i també fa 50 anys altres grups de dirigents es van proposar crear un col·legi. Podríem dir que la gran fita és veure com la comunitat s'ha anat consolidant com a referent a la nostra ciutat, a Catalunya, sostenint totes aquelles activitats que han permès que puguem viure com barcelonins nostre judaisme, obrint també Barcelona, i Catalunya, a tota la Comunitat jueva mundial.





Veiem com una fita important el sosteniment d'una comunitat que ja és centenària, el barri Sarrià-Sant Gervasi sent orgull de tenir-la, i els seus veïns de visitar-la, ja que simbolitza el reflex espiritual de la convivència, en pro d'una societat de pau i benestar social on tothom pot venir a conèixer la Comunitat Jueva de Barcelona, el centre cultural de la CIB, la Gran Sinagoga Maimònides de Barcelona.





El ciutadà del carrer coneix poc la història jueva de la ciutat?





Sí, el ciutadà encara desconeix bastant. Si bé en els últims anys la Universitat de Barcelona, el Museu d'Història i l'oficina de turisme promouen visites guiades a les zones històriques del Call sense deixar de passar per la CIB en ser un punt important de la vida jueva de Barcelona. Els mitjans de difusió són els que podrien contribuir a la difusió de la cultura jueva actual.





Quantes persones jueves hi ha a Barcelona?





Es barregen moltes xifres però amb la creixent arribada de més membres a la bonica ciutat de Barcelona podem dir que uns vint mil integrants vivim avui dia a la Barcelona metropolitana.