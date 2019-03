Ciutadans, el partit de la paràbola dels talents, segons Rivera

Les formacions polítiques que inicien el seu camí en aquest camp, generalment comencen amb humilitat, servei a la ciutadania, al seu país, aportar aire fresc, netejar la corrupció, implementar la transparència... Per dur a terme el projecte, diuen comptar amb les persones més adequades i preparades, ah?









Tot això, en principi, és una teoria que molta gent pot arribar a creure, i fins poden arribar a votar-los amb l'objectiu que puguin posar en pràctica el projecte meravellós.





Ciutadans, un partit nascut a Catalunya amb un candidat a la Generalitat de Catalunya, Albert Rivera, que en l'inici de la seva vida política va utilitzar el seu propi nu físic en un cartell de la seva campanya com a candidat a la Generalitat. La campanya imaginativa, per falta de diners, va resultar tot un èxit. Representava un polític jove el missatge de frescor va il·lusionar a molts votants: volia canviar la política, com molts altres, carregar-se la corrupció i governar per als ciutadans, anem missatge esperançador. Aquestes eren les seves intencions. No li ha anat malament fins ara. No obstant això, les eleccions andaluses i el seu pacte amb el PP i sobretot, encara que ho neguin la seva relació amb Vox per donar-li als populars la presidència de la Junta i entrar al govern andalús, encara que no ho vulgui reconèixer, el partit taronja, ha marcat un abans i un després que li passarà factura. Així ho indiquen les enquestes, que no són la Bíblia, però que indiquen per on poden anar les coses per al partit que va néixer com "socialdemòcrata" i que ha anat inclinant-se a la dreta.





En plena campanya electoral de les eleccions generals, Ciutadans s'ha anat a la pesca de noms que consideren els poden donar vots sense parar-se a pensar que en molts casos les persones elegides no representen els "valors" que tant han pregonat al llarg de la seva curta vida política.





Caçar en aigües del PSOE i del PP està sent la seva estratègia de "renovació" i de cop a la "corrupció".





Silvia Clemente, fins fa pocs dies presidenta de les Corts de Castella i Lleó, popular fins a aquesta data i amb peus de fang pels negocis del seu marit. El que va ser president de Balears, José Ramón Bauzá, també popular, s'ha anat amb Rivera. En el camp socialista, Joan Mesquida, exdirector de la Policia amb José Luís Corcuera i amb anys de militància ... El penúltim fitxatge, la jove promesa, Celestino Corbacho, el ministre de l'atur, el socialista que ha estat militant 42 anys en el socialisme català, primer amb la Federació Socialista del PSOE i després al PSC. Persona que ha estat alcalde de l'Hospitalet, president de la Diputació de Barcelona, ministre, diputat al Parlament de Catalunya, on el seu ara company de files Jordi Cañas, quan va saber de la seva tornada va dir que era una mala notícia per a Catalunya. Doncs bé, Corbacho, despitat per quedar-se sense càrrecs institucionals i en el partit, va agafar la de Comarruga. Com el defineixen alguns excompanys que el coneixen bé "Corbacho va a la seva, és Corbacho, així de senzill".





El curiós de les apostes de Rivera és que afirmen que el que pretén és l'aportació de "talents" a la seva formació, s'oblida d'alguna de les seves afirmacions sobre Corbacho, del que va arribar a dir "a la vista de la seva tasca, en una empresa privada seria acomiadat".





Amb aquests fitxatges igual el líder taronja ha volgut emular la paràbola dels talents, versió el profeta Rivera.





No anem a explicar ara el text original, però sí el significat de la mateixa, dient Déu confia els seus dons o talents als homes amb l'obligació que els desenvolupin, que esperen una resposta fructífera per part de cada home i que la inactivitat -per por, excés de preocupació o covardia-, és criticada pel mateix Jesús.





La paràbola de Rivera sobre els talents de Corbacho, Mesquida i companyia és un acudit dolent de Chiquito de la Calzada, que només fa gràcia als interessats.





Deia fa un parell de milers d'anys, Diògenes el Cínic que "L'únic bé és el coneixement, i l'únic mal la ignorància."