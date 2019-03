La metròpolis de Barcelona impulsa l’acció social internacional

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha augmentat la inversió en projectes de cooperació internacional passant del 0,4 al 0,7%. En total, s’han invertit més de 3,2 milions d’euros en projectes i convenis desenvolupats durant el mandat 2015-2019, després d’un procés de consolidació de l’àrea d’Internacional i Cooperació de l’organisme metropolità.





Moçambic, El Salvador, Grècia, Líbia o Síria, són alguns dels punts geogràfics on ha arribat l’acció social de l’AMB.





Suport al refugi, la prioritat de l’AMB





L’any 2015 l’AMB va assumir un fort compromís, amb la Mediterrània amb el propòsit d’implementar una política especifica de cooperació pel refugi i donar resposta a aquesta crisi social. D’aquesta manera, un total del 51% de les accions de cooperació internacional s’han destinat a acció humanitària refugi, de sostenibilitat ambiental i sensibilització, per tal de garantir els drets humans a la zona Mediterrània Oriental i donar suport al refugi.





“Tot el que passa a la Mediterrània té un impacte a Catalunya i, com que no tenim competències per acollir, donem suport portant el nostre expertise” explica la Cap de Serveis de Cooperació de l’AMB, Maria Peix. Països com Grècia, Turquia, Líban, Jordània o Síria, amb el 33% dels recursos, han estat el focus d’actuació de l’AMB. Així doncs, per primera vegada, l’acció de l’AMB afecta a milions de persones a través dels projectes impulsats i que suposen una inversió de més de 2 milions d’euros.





L’acció social de l’AMB supera fronteres





Passant per Àfrica, el Mediterrani o Mesoamèrica, els projectes de cooperació internacional pretenen donar resposta a les crisis socials, econòmiques i humanitàries per tal de corregir les desigualtats socials.





Moçambic: Mobilitat sostenible i inclusiva





Amb l’objectiu de gestionar el repte de la mobilitat a Maputo, l’AMB ha impulsat un projecte per promoure una mobilitat sostenible i inclusiva que contribueixi a assolir l’equitat de la seva població. Així doncs, els eixos principals de l’actuació s’han centrat en l’enfortiment de la visió metropolitana de transport públic i la consolidació de la infraestructura de la xarxa de transport inclusiva, segura i accessible a tothom.





El Salvador: L’espai públic com a element integrador





Per tal de reduir els fets delictius i el desequilibri territorial pel que fa a l’índex de desenvolupament econòmic de San Salvador, s’han impulsat uns espais públics per desenvolupar activitats socials, culturals i econòmiques. D’aquesta manera, es pretén millorar la confiança i seguretat mútua a més d’impulsar el dret a la ciutat.





Síria: millora del Subministrament d’Aigua Potable





El projecte de la millora del subministrament d’aigua ha reparat completament l’estació de bombeig que subministra aigua potable a la ciutat de Kobani, Síria. L’AMB ha finançat 72.177,86 euros per instal•lar noves bombones d’aigua, reparar la instal•lació elèctrica, instal•lar un nou sistema de control de l’estació de bombeig i reacondicionar l’edifici que allotja l’estació.





Grècia: reciclatge solidari





A Lesbos s’acumulen unes 450.000 armilles salvavides i l’AMB, juntament amb Lesbos Solidary, ha engegat un projecte centrat en el reciclatge, producció i comercialització. D’aquesta forma, les armilles que han salvat vides es transformen en productes com bosses, estoigs o clauers.













Participació amb agents del municipi metropolità





L’AMB ha enfortit el treball conjunt amb diferents actors de la metròpolis (ONGs, Universitats, casals de joventut...) amb la voluntat de promoure la consciència crítica i el compromís amb la ciutadania envers els conflictes globals.





Una de les col•laboracions claus ha sigut amb els ajuntaments metropolitans. “Alguns ajuntaments no tenen una estructura suficient per fer cooperació directa, però sí tenen el compromís. De manera que amb el treball conjunt podem fer accions de molt més impacte”, destaca Maria Peix, cap del servei de Cooperació Internacional de l’AMB.





“S’ha de tenir una visió local-global i ser conscients que tot el que passa a la Mediterrània té un impacte en nosaltres. Si la gent d’aquí entenem què està passant amb els refugiats, podem canviar la nostra manera de fer i incidir políticament”, afirma Peix. Amb aquest objectiu, l’AMB ha desplegat el programa Tenim drets teixim llibertats que s’ha dut a terme en 11 municipis metropolitans i on es desenvolupen accions de pedagogia crítica i artística (jocs, murals, batucada, etc.).





Medcities, acompanyar governs locals de la regió





A través de diferents actuacions específiques, les línies d’actuació han estat enfocades a, en primer lloc, la promoció d’una política solidària i de progrés a través de l’impuls de projectes de cooperació. I, en segon lloc, el desenvolupament de xarxes metropolitanes i la potenciació de la projecció exterior d’AMB.





L’AMB ha consolidat la Xarxa de Ciutats del Mediterrani acompanyant la consolidació de l’associació Medcities, que engloba 57 ciutats i metròpolis de 15 països mediterranis. A través de la coordinació i la gestió de la Secretaria General de MedCities, s’ha dotat de les eines necessàries per dur a terme la seva funció amb una inversió superior a 1,1 milió d’euros.





Durant aquests quatre anys, Medcities ha donat suport a 8 estratègies de ciutat, 24 assistències tècniques en polítiques urbanes i metropolitanes, ha implementat 12 projectes en polítiques urbanes i 3 projectes en l’àmbit de la integració dels refugiats sirians al Líban.