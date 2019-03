Els espanyols es divorcien menys

Un total de 111.704 demandes de dissolució matrimonial es van presentar en l'any 2018 en els òrgans judicials, fet que suposa un 2,4 per cent menys que les presentades el 2017, segons dades recollides pel Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).









La institució detalla que totes les formes de dissolució matrimonial van mostrar disminucions interanuals. Així, les 62.241 demandes de divorci consensuat van ser un 2,8 per cent menys que les de 2017; les 44.433 demandes de divorci contenciós, un 1,3 per cent menys; les 3.395 de separació consensuada, un 7,9 per cent menys; i les 1.635 de separació contenciosa, un 7,2 per cent menys.





Així mateix, es van presentar 134 demandes de nul·litat, un 5,6 per cent menys que el 2017, segons detalla el CGPJ.









En relació a les demandes de dissolució matrimonial del total de l'any amb la població a 1 de gener de 2018, el major nombre de demandes de dissolució per cada 10.000 habitants s'ha donat a la Comunitat Valenciana, 27,9; seguida de les Canàries, 26,7; Illes Balears, 25,6; Andalusia, 25,2; Catalunya, 25; i Astúries, 24,1. Totes superen la mitjana nacional de 23,9.





Per contra, les més baixes s'han donat a Castella i Lleó, 18,6; País Basc, 19,1; i Aragó, 20,6.





D'altra banda, el 2018 es van presentar 11.366 demandes de modificació de mesures matrimonials consensuades, un 7,1 per cent més que l'any anterior; mentre que de modificació de mesures matrimonials no consensuades es van presentar 33.666 demandes, un 1,3 per cent menys que el 2017.









CUSTÒDIA DE FILLS





En el cas de mesures de guàrdia custòdia i aliments de fills no matrimonials es van presentar 19.281 consensuades, un 4,3 per cent més; i 28.188 no consensuades, un 0,6 per cent menys que l'any anterior.