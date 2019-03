Tardà comunica a ERC que no repetirà a les llistes a les eleccions generals

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha comunicat formalment a la direcció del partit que no repetirà a les llistes de la formació de les eleccions generals del 28 d'abril, posant així punt final a la seva trajectòria a la cambra baixa, que va començar el 2004.









En la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha confirmat la decisió i ha reivindicat que Tardà seguirà sent un "gran actiu" sigui quin sigui el seu camí a partir d'ara.





"És un gran actiu no només per a la família d'ERC, sinó per al republicanisme en general, per a aquells que defensen la justícia social. És un exemple de lluita i de dignitat i així ho ha estat sempre en les tasques tant al Congrés com allà on ha estat ", ha conclòs.