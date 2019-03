Torrent treu importància als informes dels lletrats i defensa a Forcadell: "no podia fer una altra cosa"

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha manifestat aquest dilluns durant la seva declaració com a testimoni en el judici del 'procés' al Tribunal Suprem que està convençut que el conflicte polític a Catalunya "només se solucionarà mitjançant un referèndum" i que en aquest convenciment es tornarà a votar.





"No renunciarem mai a la voluntat majoritària a Catalunya, dels catalans i catalanes, a decidir el nostre futur", ha manifestat Torrent, després de ser inquirit per l'acusació popular, exercida per Vox, sobre si les lleis de desconnexió suposaven crear una legislació paral·lela a la vigent. Repreguntat per si la finalitat d'aquestes normes era declarar la independència a Catalunya, ha insistit: "La seva finalitat era que els catalans poguessin votar i decidir el seu futur".





Torrent ha començat a declarar a les 16.00 hores, molt més tard de l'hora a la qual havia estat citat, que eren dos quarts del matí, a causa de la declaració de quatre hores que ha durat l'interrogatori a l'exsecretari d'Estat de seguretat José Antonio Nieto. Després del recés per menjar, i malgrat que abans d'ell havien estat citats altres dos testimonis, el president del tribunal, Manuel Marchena, ha donat pas al polític català i li ha expressat les seves disculpes per la tardança.





El president del Parlament, que ha promès francament, ha denunciat seguidament que 11 del total de dotze acusats que s'asseuen a la banqueta han estat diputats de la Cambra, el que segons la seva opinió suposa una "greu distorsió". També ha expressat la seva preocupació pel fet que tots ells estiguin sent jutjats mentre l'extrema dreta --en al·lusió a Vox-- exerceixi l'acusació en aquest procediment.





Torrent ha defensat que no hi ha raons perquè el president o presidenta del Parlament pugui admetre una iniciativa parlamentària perquè, al seu parer, no es pot utilitzar una prerrogativa de caràcter organitzatiu com és l'ordre del dia d'un Ple "per dir de què es parla o del que no es parla en un Parlament".





Inquirit per l'advocat de Vox Javier Ortega Smith sobre el fet que els lletrats de la cambra advertissin de la possible inconstitucionalitat d'algunes propostes --com va passar amb la llei de referèndum i la de transitorietat--, Torrent s'ha limitat a assenyalar que els informes dels lletrats "no són vinculants".





"La Taula és un òrgan polític i no entra mai a valorar el fons de les propostes per molt inconstitucionals que li puguin semblar; només mira si han entrat en fons i forma", ha subratllat, per afegir després que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell "no podia fer una altra cosa que no fos admetre a tràmit" les iniciatives del pla independentista.





LLEIS QUE BUSCAVEN DIÀLEG





En un altre moment, i a una pregunta de l'advocada de l'Estat, Rosa Maria Seoane, Torrent ha explicat que les lleis aprovades el 6 i 7 de setembre al Parlament buscaven "una solució política al conflicte, presentar un escenari de diàleg", i que per això apel·laven al diàleg amb l'Estat. "Buscaven una seguretat per al conjunt de la ciutadania i institucions, un procés de negociació i diàleg amb el Govern de l'Estat --ha afegit--. La llei de transitorietat mai va tenir efectes jurídics".





Arribat el torn de les defenses, la declaració de Torrent ha estat marcada per una tensa discussió entre el president del tribunal i els advocats d'alguns acusats, ja que volien preguntar al testimoni pel que va veure el dia del referèndum independentista de l'1 d'octubre i la concentració davant la Conselleria d'Economia de la Generalitat el 20 de setembre. Marchena ha interromput les preguntes a aquest respecte advertint que aquest no era el motiu pel qual havia estat citat.





Concretament, ha estat l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, que ha preguntat a Torrent què va veure durant la jornada del referèndum il·legal. Quan el polític d'ERC començava a relatar que va poder comprovar com "la policia" estava "carregant" contra civils ha estat tallat per Marchena, que ha advertit que si els permetés interrogar sobre aquest assumpte s'incompliria el "principi de contradicció", ja que les acusacions no havien fet cap esment a aquest assumpte.





LES PREGUNTES 'EX NOVO' SÓN "IMPROCEDENTS"





Segons ha explicat el magistrat, Torrent havia estat citat per l'acusació popular de Vox amb l'objectiu de preguntar-li sobre la seva experiència com a president de la Mesa del Parlament, i així ha estat, igual que ha fet el fiscal Fidel Cadena i l'advocada del estat. En el cas que les defenses preguntessin per un altre assumpte, el tribunal hauria de cedir un altre torn a les acusacions perquè fessin les seves preguntes sobre aquest altre assumpte.





"Tot el que sigui del nucli fàctic introduiria un cercle zigzaguejant, i això faria absolutament immanejable l'interrogatori. Totes les preguntes 'ex novo' sobre una matèria per a les que el testimoni no ha estat cridat són improcedents", ha manifestat Marchena entre les nombroses protestes de Van Den Eynde.





L'advocat ha demanat llavors poder formular almenys les seves preguntes sobre l'1-O i el 20-S, però el president del tribunal tampoc no ho ha permès. "No admetrem preguntes que trenquin el principi de contradicció", ha insistit Marchena.





Tot i que el magistrat ha reconegut que el tribunal està sent "flexible" en alguns interrogatoris de testimonis, s'ha mostrat intransigent en aquesta ocasió davant les protestes que també li han dirigit altres defenses, com l'advocat Jordi Pina, representant dels acusats Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. "No puc entrar en discussions amb vostè", li ha arribat a dir, de forma molt contundent.





INTERÈS SOBREVINGUT





L'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, també ha pres la paraula per explicar al tribunal que ella, igual que els seus companys, havia preparat preguntes sobre el 20-S, ja que Torrent havia estat en aquesta concentració. Però Marchena no ha rectificat: "La sala és la primera interessada a conèixer què va passar, però si vostè tenia tant interès a conèixer el que podia aportar el senyor Torrent, ho podia haver demanat com a testimoni, però no ho va proposar. Aquest interès sobrevingut és el que ens porta a dir que no".





L'única defensa que ha preguntat a Torrent ha estat la de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ja que la seva advocada, Olga Arderiu, ha preguntat al testimoni sobre la jornada del 27 d'octubre de 2017, quan a la Cambra autonòmica es va votar la declaració unilateral d'independència (DUI).