El cantant de The Prodigy, Keith Flint, ha mort aquest dilluns als 49 anys. El seu cos sense vida va ser trobat a casa de la localitat anglesa de Dumnow (Essex).





"Vam rebre una trucada preocupada pel benestar d'un home en una direcció en Brook Hill a això de les 8:10 del matí", relata un portaveu de la policia d'Essex a 'The Sun'.





"En arribar, un home de 49 anys va ser declarat mort al lloc. Els seus familiars han estat informats", ha afegit aquest mateix portaveu.





Els membres de The Prodigy, Liam Howlett i Maxim Reality, han confirmat la mort del seu company Keith Flint a través de les xarxes socials.





"Amb el més profund xoc i tristesa confirmem la mort del nostre germà i millor amic. Un autèntic pioner, innovador i llegenda. Serà enyorat per sempre. Us donem les gràcies per respectar la privacitat de tots els afectats en aquest moment", diu el grup en un breu comunicat a Facebook.