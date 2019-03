L'avió és el mitjà de transport preferit per fer viatges de més de 400 quilòmetres de distància dins de la Península, mentre que el cotxe figura com la primera opció per als trajectes de distàncies inferiors, en ambdós casos enfront de l'AVE, que es queda així com a segona opció.





El tren d'Alta Velocitat apareix com a segona alternativa en els dos supòsits de viatges, tot i que és el transport més valorat pels usuaris.





Així es desprèn d'una enquesta realitzada pel Ministeri de Foment entre 1.511 usuaris de transports a escala nacional a finals de novembre de 2018 (entre els dies 19 i 30 d'aquest mes).





Segons l'estudi, l'AVE 'perd la batalla' contra el vehicle privat quan es tracta de desplaçaments de menys de 400 quilòmetres de distància, atès que, en aquests casos, el cotxe és el mode elegit per la meitat (el 50,1% ) dels enquestats, enfront del 22,3% que opta pel tren d'Alta Velocitat. Un altre 13,6% tria trens regionals, un 7,6% agafa l'avió i el 6%, l'autobús.





Pel que fa a viatges de més de 400 quilòmetres de longitud, com ara és el cas dels trajectes entre Madrid i Barcelona, els enquestats es decanten per l'avió.





En concret, el 41,5% de les persones preguntades tria el transport aeri, enfront del 24,9% que opta per l'AVE. Un altre 22,2% es decanti el cotxe particular, un 9% pels trens convencionals i el 2,3%, per l'autobús que, d'aquesta manera, queda sempre com l'última opció.





Tot i això, el tren d'Alta Velocitat és el transport que millor valoració aconsegueix dels usuaris en l'enquesta de Foment, amb una nota de 7,67 sobre deu, lleugerament per sobre del 7,39 que aconsegueix l'avió.





La puntualitat es manté com l'aspecte més reconegut de l'AVE, amb una qualificació de 8,09 punts, enfront de la del 7,21 que en aquest sentit registra l'avió, tot i que empaten que fa a la relació entre qualitat i preu, amb la que aconsegueixen una nota de 6,98 i 6,99 respectivament.

No obstant això, l'avió 'guanya' a l'AVE pel que fa a l'optimització del temps de viatge i atenció del personal, segons l'enquesta del Ministeri.





RODALIES, EL TRANSPORT PITJOR VALORAT





De la seva banda, Rodalies és el transport que, tot i aprovar, aconsegueix una menor qualificació dels usuaris, que li donen una nota mitjana de 6,64 punts sobre deu.





L'atenció del personal, l'accés de persones amb mobilitat reduïda i el confort durant el viatge són els aspectes dels trens de Rodalies pitjor valorats, amb notes de 6,15, de 6,27 i de 6,40 punts cadascun d'aquests aspectes.





En la banda oposada, el que més aprecien és la seguretat, amb una nota de més de set punts, i la puntualitat, si bé rep una qualificació del 6,86. Pel que fa a la relació entre qualitat i preu, la valoració és d'un 6,63 sobre deu.





Pel que fa a les instal·lacions, els aeroports aconsegueixen una nota del 7,27, superior per tant a la que els usuaris donen a les estacions de tren (un 6,85) i a les estacions d'autobusos (un 6,45). La pàgina web i l'app de Renfe són les més conegudes i usades pels passatgers.