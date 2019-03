La ministra de Justícia, Dolores Delegat (PSOE), ha respost aquest dilluns a Algesires (Cadis) al líder del PP, Pablo Casado, en relació a la denúncia que presentarà davant la Junta Electoral Central pel que fa als decrets llei que s'aprovin fins als comicis generals del 28 d'abril.





A preguntes dels periodistes, Delgado ha indicat que "el decret llei de previsió que va ocórrer en un Brexit sense acord, aprovat en l'últim Consell de Ministres, és una veritable bogeria denunciar això, estem davant d'una qüestió d'Estat".





En aquest sentit, la dirigent socialista incideix que el govern "no està fent política partidista, són qüestions d'Estat el que estem fent, és preveure una situació que es pot produir, que arribi el termini, no hi hagi acord i llavors, què fem?", es pregunta.





Qüestiona el PP si també recorrerà aquesta situació. "Què passa amb les mesures que hem d'acordar i prendre?", ha preguntat, qualificant això d'"irresponsabilitat".





Finalitza Delgado, en la seva resposta, apuntant que "hi ha determinades matèries que són qüestió d'Estat i no es pot fer partidisme, no es pot fer oposició, intentarem ser una mica raonables en tot això".