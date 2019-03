El decret del lloguer entra en vigor aquest dimecres

El decret de mesures urgents en matèria de lloguer, que limita les pujades anuals dels preus a l'increment de l'IPC per a tots els contractes nous durant la durada del contracte signat, entrarà en vigor demà després de la seva publicació aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat ( BOE).





Amb aquest Reial decret, que amplia a cinc anys la pròrroga de la durada del contracte davant dels tres actuals, es torna a la situació de 1994 respecte a la presa en consideració de l'increment de l'IPC per situar l'augment de la renda dels habitatges lloguer, encara que en aquest cas l'IPC no serà obligatori com llavors i només operarà com a sostre.









Aquesta mesura només és aplicable per als nous contractes que se subscriguin a partir de demà. Els contractes d'arrendament sotmesos a la Llei d'Arrendaments Urbans de 1994, celebrats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la nova norma, continuaran regint-se pel que estableix el règim jurídic que els era aplicable.





No obstant això, quan les parts ho acordin i no resulti contrari a les previsions legals, els contractes preexistents podran adaptar-se al règim jurídic establert en el nou decret.





La norma inclou l'elaboració d'un sistema estatal d'índexs de referència als habitatges, que s'utilitzarà per fer un seguiment del mercat i servir de suport a mesures de caràcter fiscal.





Aquest índex de referència, per al termini d'elaboració el Govern es dóna vuit mesos, s'actualitzarà anualment i serà el més detallat possible.





Aquesta eina estatal de referència serà compatible amb altres índexs que puguin elaborar les comunitats autònomes per definir l'aplicació de les seves competències en polítiques d'habitatge. No obstant això, aquest índex en cap cas habilita les administracions a l'establiment de sistemes de regulació de preus de lloguer.









Encara que l'esborrany del reial decret sí recollia una bonificació del 80% de l'IBI per a immobles de lloguer d'habitatge habitual la renda és inferior a la determinada per aquest índex de preus, la norma aprovada dóna als ajuntaments i comunitats la possibilitat que decideixin la seva política d'habitatge d'acord amb el seu marc fiscal.





La norma sí que contempla l'eliminació de l'obligació que l'inquilí repercuteixi l'IBI en el cas dels habitatges socials, i ofereix de nou als ajuntaments la possibilitat de donar als habitatges de lloguer de renda limitada per una norma jurídica una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'IBI.





AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA





D'altra banda, el Reial decret inclou l'ampliació de la pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer de 3 a 5 anys (o 7 anys si l'arrendador és persona jurídica).





A més, com a novetat recull que, durant aquest termini, la potestat de recuperació de l'habitatge pel propietari (persona física) ha de quedar "expressament recollida en el contracte de lloguer".





També es recull l'ampliació de la pròrroga tàcita d'un a tres anys i recull com a novetat l'ampliació del termini de preavís, pel qual s'estableixen quatre mesos per a l'arrendador i dos mesos per a l'arrendatari.





Així, s'augmenta l'anticipació amb la qual s'ha d'indicar que no desitgen continuar amb el contracte una vegada hagi conclòs la pròrroga obligatòria.





El decret assenyala que els contractes d'arrendament s'han de respectar sempre pels tercers compradors de l'immoble, de manera especial en el període de pròrroga obligatòria de cinc o set anys.





Segons el Govern, aquesta mesura és necessària per prevenir possibles pràctiques de fons d'inversió que adquireixin habitatges arrendats i que decideixin no assumir els terminis i condicions dels contractes vigents.





A més, el text recull que el comprador de l'habitatge haurà de respectar el contracte de lloguer estigui o no inscrit en el Registre de la Propietat.





De la mateixa manera, el text estableix una excepció per pactar la renúncia a la subrogació en els contractes d'arrendaments de llarga durada.





Així, estableix que en cas de mort de l'arrendatari, en situacions de vulnerabilitat, es pugui mantenir l'habitatge arrendat pel familiar amb el qual estigués convivint.





DESNONAMENTS





Així mateix, s'estableix la notificació sistemàtica dels procediments de desnonament als serveis socials, de manera que es tindrà més temps per analitzar les possibles situacions de vulnerabilitat.





També introdueix com a novetat la regla de la quantia en la tramitació dels procediments arrendaticis.





Així, es permetrà a l'arrendatari acudir al procediment de judici verbal en cas de reclamacions de quantitat que siguin inferiors o iguals a 6.000 euros.





D'altra banda, aclareix l'obligatorietat d'assenyalar el dia i l'hora del desnonament, amb el que s'acabarà amb els llançaments amb data oberta.





HABITATGE TURÍSTIC





També es millora l'exclusió de l'habitatge d'ús turístic a la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i s'estableix una remissió clara a la normativa turística que regula els pisos turístics.





Per la seva banda, reprèn les limitacions al lloguer turístic en comunitats de propietaris.

S'introdueix així la possibilitat que per acord d'una majoria de tres cinquenes parts dels propietaris es puguin limitar o condicionar els pisos turístics, establint la possibilitat d'acordar una major contribució d'aquests a les despeses generals (fins a un 20% més).