Les Corts es dissolen fins al 21 de maig

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions per al proper 28 d'abril. El document estableix el proper 21 de maig com a data per a la constitució de les Cambres.









El decret publicat a primera hora d'aquest dimarts, estableix que queden dissolts al Congrés dels Diputats i el Senat elegits el dia 26 de juny de 2016 i es convoquen eleccions per al proper diumenge 28 d'abril de el 2019.





Les noves Corts es constituiran el proper dimarts 21 de maig a les 10.00 hores, quan restin cinc dies per als comicis municipals, autonòmics i europeus.





Igualment, indica que la campanya electoral durarà quinze dies, començant a les zero hores del divendres 12 d'abril i finalitzant a les quatre hores del divendres 26 d'abril.