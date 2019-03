El Corte Inglés celebra la cursa el 7 d'abril i la dedica als nens amb càncer

La Cursa d'El Corte Inglés celebra la 41 edició el diumenge 7 d'abril i aquest any la dedica a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia , que treballa per ajudar a nens i joves amb càncer.









La cursa comença a les 9 hores a passeig de Gràcia amb Gran Via i les inscripcions ja estan obertes via on line i presencial. Els participants poden apuntar-se fins a les 22 hores del 4 d'abril en el cas d'Internet o fins a les 21 hores del 5 d'abril al cas d'apuntar-en els centres d'El Corte Inglés.





El recorregut és de 10,639 quilòmetres, la qual cosa suposa una reducció de 127 metres menys que en la cursa anterior, i segueix incloent l'emblemàtica entrada a l'Estadi Olímpic. La Federació Catalana d'Atletisme continua certificant el control de temps al quilòmetre 10 pels participants més competitius, que formen part de la Challenge BCN10K, que surten des d'un calaix diferenciat.

















SOLIDARITAT





Des del 1986, la Cursa d'El Corte Inglés dedica l'esdeveniment a una entitat social perquè es beneficiï dels mecanismes de difusió que genera aquesta activitat. En aquesta edició, l'entitat adherida és la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, coincidint amb el seu 30 aniversari.





Entre les principals tasques de la fundació, figura el suport als malalts i les seves famílies en tot el procés del càncer, amb ajuts econòmics per a famílies que han de desplaçar-se o que tenen pocs recursos, sortides i viatges per a nens i joves en tractament, o un programa específic d'atenció psicosocial per als que superin la malaltia.

















Com en anteriors ocasions, la Cursa està apadrinada per cares conegudes, com l'entrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde, l'humorista Carlos Latre o la periodista Helena García Melero.





La prova compta amb el suport de les marques Aquarius i Veri, a més de la Guàrdia Urbana, l'Institut Barcelona Esports, la Federació Catalana d'Atletisme, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Sabadell, Creu Roja i Voluntaris.