Premi d'Honor dels Lletres Catalanes per l'escriptora Marta Pessarrodona

La poeta, assagista, traductora, narradora, editora i crítica literària Marta Pessarrodona s'ha alçat aquest dimarts com la 51 Premi d'Honor dels Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural, ha anunciat aquest dimarts el vicepresident Marcel Mauri.





El jurat ha destacat el diàleg "constant i fructífer" de Pessarrodona entre la poesia catalana i la resta d'Europa, sobretot de l'àmbit anglosaxó a través de Virginia Woolf, de qui ha estat la màxima introductora en la cultura catalana.





Narcís Garolera i Marta Pessarrodona





Els primers poemes de Pessarrodona van veure la llum en 1968 amb la selecció 'Primers dies de 1968', i el van seguir nombrosos poemaris com 'Setembre 30' (1969) prologat per Gabriel Ferrater, així com biografies d'autores destacades Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda i Caterina Albert.