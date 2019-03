La Cursa d'El Corte Inglés celebra la 41 edició el diumenge 7 d'abril i aquest any la dedica a la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, que treballa per ajudar nens i joves amb càncer, així com a les seves famílies.









