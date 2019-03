Naturgy augmenta la seva inversió per a 2022 i aposta per les energies alternatives

El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha presentat a Madrid el seu pla estratègic fins al 2020 en què l'energètica preveu augmentar la seva inversió i començar ja, invertint 2.000 milions d'euros aquest mateix any 2019.





D'aquesta xifra un total del 70% -uns 1.400 milions d'euros- tindran com a destinació Espanya, segons ha indicat Reynés., subratllant la seva aposta pel mercat espanyol.





El 65% del d'aquest pressupost es destinarà a projectes de creixement, mentre que la resta tindrà com a fi operacions de manteniment, descartant així qualsevol operació d'adquisició per creixement inorgànic.









El directiu va subratllar que Espanya segueix representant un pes important en el negoci del grup, però ha destacat també la seva aposta pel mercat llatinoamericà, on les bones previsions econòmiques per a Argentina, Xile o Mèxic apunten a uns millors resultats per als propers anys que poden suposar un increment del 22% d'ingressos en aquest mercat.





Així, l'energètica preveu un creixement d'un 15% el seu resultat brut d'explotació (Ebitda) per 2019, fins a arribar als 4.600 milions d'euros, i obtenir un benefici net de 1.400 milions d'euros al final de l'exercici. De fet, aquest 2018, l'Ebitda de la companyia s'ha situat en els 4.019 milions d'euros, amb un increment del 3%.





Pel que fa a la retribució a l'accionista, estima un creixement del dividend del 5% el 2019, fins als 1,37 euros per acció, enfront dels 1,3 euros de dividend total amb càrrec a 2018, així com el manteniment del pla de recompra d'accions pròpies per 400 milions d'euros per a la seva posterior amortització. Això sí, Reynés ha pensat en repartir tres vegades a l'any en comptes de dos, sempre que ho aprovi el consell d'accionistes.





APOSTA PER LES RENOVABLES





Reynés també ha volgut defensar l'aposta de Naturgy per les energies netes. En la seva previsió de futur, Reynés ha subratllat que hi haurà un gran increment de la necessitats d'energia, provocat especialment pel mercat asiàtic, especialment de la Xina i l'Índia. Per a això, diuen estar preparats, ja que aquesta energia requerida ha de ser sostenible i renovable, i així ho va a fer Naturgy.









El directiu ha assegurat que es cenyiran als Objectius d'emissions de l'Acord de París (COP21) i de la Unió Europea, que implica un progressiu tancament de les centrals de carbó, el que portará a una major inversió i aposta per dels renovables.





De fet, el president de l'energètica ha assegurat que en 2040 la principal font d'energia mundial serà renovable i que estan preparats. En aquest sentit, Reynés ha destacat la feina que ha de fer Espanya i s'ha mostrat confiat que a partir de 2025 es va a reemplaçar la generació d'energia nuclear per les renovables.