Les dones cobren de mitjana un 30% menys que els homes

Les dones cobren de mitjana un 29,3% menys que els homes, segons la tercera edició de l'informe 'Bretxa salarial i sostre de vidre' del col·lectiu de tècnics d'Hisenda (Gestha), que indica que en termes absoluts, la bretxa salarial és de 4.849 euros anuals.









Les àrees geogràfiques amb majors desigualtats són Ceuta i Astúries, on les dones cobren d'un 37,8% i un 37,6% menys, respectivament.





A l'altre costat de la balança, les menys desiguals serien Canàries i Extremadura, comunitats en les que així i cobren un 16,6% i un 20,1% menys, tot i que en ambdós casos la menor bretxa es deu principalment als baixos sous dels homes en aquests territoris.





Gestha assenyala que la bretxa salarial es va eixamplar a 104 euros el 2017 respecte a l'any anterior.





Tot i que les diferències de sou es reduïssin un 15% entre 2005 i 2015, des de llavors no han deixat d'augmentar i en els tres últims anys s'ha incrementat en 229 euros.





No obstant això, si s'amplia el focus al 2005, en aquests últims 12 anys la bretxa salarial de la dona es va reduir en 672 euros, excepte a Madrid i Ceuta, i Gestha calcula que, a aquest ritme, caldrien 87 anys per eliminar-la, encara que en casos més extrems com el de Galícia es trigaria 615 anys i a La Rioja, 421 anys.





Per això, els tècnics d'Hisenda insten a prendre mesures per reduir els terminis de temps necessaris per acabar amb aquestes desigualtats, com ara l'augment de places d'escoles públiques infantils de 0 a 3 anys i en centres especialitzats per a l'atenció i la cura de persones grans o dependents.





Els càlculs de Gestha demostren que la bretxa salarial augmenta amb l'edat, intensificant-se en les edats on es concentra la maternitat i la cura de la gent gran.





Així, els salts més significatius es produeixen a partir dels 36 i 46 anys i les majors diferències de sou entre uns i altres es localitzen a partir dels 65 anys, una edat en què la bretxa supera els 11.400 euros.





Així mateix, les majors de 65 anys no perllonguen la seva activitat laboral a la cúspide retributiva, ja que la bretxa salarial a partir d'aquesta edat és d'un 136,6% del sou mitjà de la dona d'aquesta franja d'edat.





CAUSES





Els tècnics d'Hisenda expliquen que les causes de la bretxa salarial es deuen, per una banda, al fet que les dones ocupen majoritàriament els treballs més precaris, amb jornades parcials i sous anuals per sota dels 7.400 euros.





De l'altra, al "sostre de vidre", ja que a partir dels 60.000 euros anuals amb prou feines copen un terç dels llocs de treball, desplomant a gairebé dos de cada 10 treballadors al 'top salarial' amb ingressos de més de 126.000 euros , on a més la bretxa salarial de les dones més qualificades augmenta fins als 18.000 euros anuals, un 14,3% del seu sou mitjà.