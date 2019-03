Pau Gasol ha viscut un debut amarg amb els Milwaukee Bucks, perquè s'ha quedat sense encistellar i el seu equip ha perdut davant del pitjor equip de l'NBA, els Phoenix Suns (114-105), mentre que Ricky Rubio tampoc no ha pogut evitar la derrota dels Utah Jazz davant dels New Orleans Pelicans (112-115).





Als seus 38 anys, Gasol ha estrenat la cinquena samarreta de la seva carrera en l'NBA, però ha passat pràcticament desapercebut. El pivot ha jugat cinc minuts des de la banqueta en els quals ha fallat els dos llançaments a cistella que ha provat i ha sumat dos rebots i una assistència.





El seu equip, el primer que ja està matemàticament classificat per als play-offs, ha mantingut el partir controlat fins a l'últim parcial, quan ha rebut un parcial de 38-23 i ha acabat sumant la seva segona consecutiva davant del cuer de la Conferència Oest.





Nikola Mirotic, desencertat en el llançament a cistella (3/14), ha aportat 13 punts i 7 rebots en 22 minuts per a uns Bucks liderats com gairebé sempre per Giannis Antetokounmpo (21 i 13). No obstant això, no n'hi ha hagut prou amb el grec per neutralitzar la remuntada en els minuts finals dels Suns, comandada pels joves Kelly Oubre (27 i 13) i Devin Booker (22), que han acabat signant la sorpresa de la nit en l'NBA.





Tampoc ha estat una bona nit per a Ricky Rubio, autor de 3 punts (1/8 en tirs) i 8 assistències davant dels Pelicans, que han regnat a Salt Lake City amb Julius Randle i Jrue Holiday, autors de 30 punts cadascun. Rudy Gobert (19 i 19) ha estat el millor de Utah, que es manté sisè de l'Oest.