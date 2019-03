El primer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha perdut una altra ministra clau aquest dilluns enmig del creixent escàndol al voltant de la gestió per part del Govern d'un cas de corrupció que implica el gegant de l'enginyeria SNC-Lavalin i que amenaça amb llastrar l'Executiu liberal.





La presidenta de la Junta del Tresor, Jane Philpott, una de les dones amb més poder en el Govern de Trudeau, ha anunciat la seva renúncia del gabinet perquè no pot seguir defensant la gestió del Govern en el cas SNC-Lavalin.





Philpott és la segona dona d'alt nivell que dimiteix del gabinet de Trudeau en les últimes setmanes en relació amb les denúncies sobre el fet que l'oficina del primer ministre va pressionar l'antiga ministra de Justícia Jody Wilson Raybould perquè oferís un millor acord a SNC-Lavalin, un important generador d'ocupació al Quebec.





L'empresa està sent investigada per presumptes suborns multimilionaris per obtenir contractes a Líbia i s'enfronta a una prohibició de participar en contractes federals durant 10 anys si és condemnada.





Wilson-Raybould, la primera indígena a convertir-se en fiscal general del Canadà, va dimitir del seu càrrec al febrer passat després de ser degradada a la cartera d'Assumptes dels Veterans en una remodelació ministerial provocada per la sortida d'un altre ministre.





En el seu comunicat, Philpot ha expressat la seva preocupació per les "proves d'esforços per part de polítics i/o funcionaris per pressionar l'antiga fiscal general perquè intervingués en la causa penal en la qual està implicada SNC-Lavalin". En la seva opinió, s'està posant en perill la independència de la Justícia. "He perdut la confiança en com el Govern ha tractat aquest assumpte i en com ha respost les qüestions plantejades", ha aclarit.





En declaracions posteriors durant un acte sobre canvi climàtic amb partidaris liberals a Toronto aquest dilluns, Trudeau ha agraït a Philpott el seu servei, i ha elogiat el seu "canvi transformador" en les seves moltes carteres.





"En una democràcia com la nostra, i en un espai en el qual valorem la diversitat tant, se'ns permeten desacords i debat", ha ressaltat el primer ministre. "Fins i tot els promovem", ha afegit.





Trudeau ha assegurat que es pren "molt de debò" l'assumpte que ha estat acaparant titulars des de fa gairebé un mes. La renúncia de Philpott, que ha estat ministra de Salut, i ministra de Serveis Indígenes abans de ser ascendida a presidenta de la Junta del Tresor, suposa un dur revés per a Trudeau a vuit mesos de les eleccions.





El primer ministre ja ha perdut la seva mà dreta, Gerald Butts, per aquest escàndol. Butts va dimitir com a secretari principal de Trudeau el passat 18 de febrer per les allegacions que ell i gairebé una altra desena de responsables van exercir pressió política sobre Wilson-Raybould perquè revoqués la decisió del director del Servei Fiscal Públic de processar SNC-Lavalin.





Butts, íntim amic de Trudeau a més del seu principal estrateg, està previst que testifiqui davant de la comissió de Justícia del Parlament aquest dimecres per respondre a les al·legacions formulades per Wilson-Raybould durant el seu testimoniatge davant d'aquest comitè.





El líder dels conservadors, Andrew Scheer, que ja ha demanat a Trudeau que dimiteixi per aquest escàndol, ha subratllat en el seu Twitter aquest dilluns que el Govern liberal està immers "en el caos".