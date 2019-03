El Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria ha acordat l'obertura de judici oral contra Ana Julia Quezada, l'autora confessa de la mort violenta del menor Gabriel Creu el 27 de febrer de l'any passat en el nucli nijareño de Rodalquilar, de manera que dóna per tancada la instrucció del cas i remet les actuacions a l'Audiència Provincial d'Almeria perquè se celebri el judici amb jurat.





L'acte ordena que es dedueixi testimoni de les diligències practicades durant l'any que ha durat la investigació judicial, en el qual es recopilen totes les actuacions realitzades per la Guàrdia Civil, entre elles les declaracions preses a l'entorn del menor durant els 12 dies que va durar la seva recerca al Parc Natural de Cap de Gata-Níjar, que inclou la de la mateixa acusada tant davant els agents com en seu judicial.





Així mateix, el jutge Rafael Soriano ha ordenat que es doni també trasllat, atenent la petició de la Fiscalia, de la declaració de la filla d'Ana Julia, que va ser interrogada com a testimoni en relació a les converses que havia mantingut amb la seva mare abans que el cos del petit fos trobat al maleter de la sospitosa quan es dirigia al seu habitatge de Vícar.





Igualment, i en atenció a la petició de l'acusació particular, el jutge disposa que es remeti l'atestat referit a la investigació que els agents van realitzar a Burgos sobre la sospitosa en relació a la mort de la seva filla; un cas que va ser arxivat i sobre el que la Guàrdia Civil va elaborar posteriorment un informe.





Cal recordar que els pares de Gabriel, Patricia Ramírez i Ángel Cruz, han assenyalat el seu convenciment que el crim del seu fill "té a veure" amb la mort de la primera filla de la investigada el 1996, quan aquesta residia a Burgos i la petita de quatre anys va caure des d'una finestra. En aquest sentit, han avançat que sol·licitarien "formalment" que s'incorporés al procediment testimoni de les actuacions que es van realitzar en el seu moment per aclarir aquesta mort.





En la seva resolució de 24 pàgines el jutge processa a la investigada per un presumpte delicte d'assassinat, dos de lesions psíquiques als pares i dos contra la integritat moral --a petició aquests últims de l'acusació particular--, sentit en què ordena la remissió com a diligències irreproduïbles els informes d'autòpsia definitiva del menor, els informes toxicològics i els pericials psiquiàtrics relatius a l'exploració que es va fer dels progenitors de l'infant, que a dia d'avui continuen sota tractament psicològic.





GRAVACIONS A L'INTERIOR DEL VEHICLE





Bona part de la prova documental que s'aporta per al judici està relacionada amb l'última fase de la investigació desenvolupada per la UCO i la Guàrdia Civil d'Almeria per detenir la sospitosa, i que es vincula a la intercepció de comunicacions a l'interior del vehicle en el qual Ana Julia va introduir el cos de Gabriel després que treure'l de la finca en què l'havia ocultat i recórrer amb ell uns 60 quilòmetres, de manera que durant el trajecte es va desfer d'algunes peces de vestir del petit en un contenidor de vidre al barri de Retamar.





La fiscal va subratllar al respecte d'aquests enregistraments les expressions "mancades del més mínim sentit d'humanitat" i amb "absolut menyspreu" que la sospitosa va proferir amb si mateixa mentre conduïa el cotxe després d'abandonar la finca amb el cos del petit "amb el propòsit de consumar l'ocultació del cadàver en un hivernacle".





Igualment, la causa incorpora la inspecció realitzada en el barranc de les Àguiles, a Las Negras, on la sospitosa va simular haver trobat una samarreta de Gabriel en l'entorn en el que habitava la seva exparella; una estratègia que, segons la Fiscalia, hauria seguit per despistar els agents i incriminar-lo. De la mateixa manera, s'ha admès com les dades obtingudes del telèfon i l'ordinador de la investigada així com les diverses cartes que ha subscrit --entre elles una a un programa de televisió-- des que entrés a la presó provisional quatre dies després de la seva arrest.





Per la seva banda, l'acusació particular que exerceix el lletrat Francisco Torres ha interessat, entre altres mitjans de prova que coincideixen amb els del Ministeri Públic, el DVD amb la reconstrucció dels fets realitzats el 13 de març de 2018, dos dies després de l'arrest de la detinguda així com l'informe del visionat de les càmeres de seguretat d'un hotel de Rodalquilar que va permetre detectar els moviments de la sospitosa.





UNA RECERCA QUE VA GENERAR "EXPECTATIVES"





Des de la representació lletrada de la família s'ha incidit que l'acusada, amb la seva actitud durant les recerques de voluntaris i professionals, va generar "expectatives" als pares sobre la possible aparició del seu fill, de manera que fins i tot durant la multitudinària concentració convocada el 9 de març a la Porta de Purchena d'Almeria i en el posterior acte que va tenir lloc a la Diputació "l'acusada no deixava de proclamar que el menor anava a aparèixer".





Tant la Fiscalia com l'acusació particular sol·liciten per a la investigada presó permanent revisable pel delicte d'assassinat més altres penes addicionals de fins a deu anys per lesions psíquiques, mentre que la defensa --que va presentar el seu escrit fora de termini-- interessa tres anys de presó per un delicte d'homicidi, en entendre que no es va produir una acció planificada ni traïdora a la mort.





Les acusacions s'enquadren el crim en una mort violenta i sostenen que l'acusada, sota una actuació "freda i reflexiva", va aconseguir portar a Gabriel des del camí de terra proper a la casa de la seva àvia fins al mas de Rodalquilar, on va acabar amb la vida del petit després d'un atac "desprevingut" i amb "clar ànim de ocasionar-li la mort". En aquest sentit, i a partir de les dades derivades de l'autòpsia, relaciona una agressió anterior al moment de la mort per asfíxia del petit.





Sota aquest extrem, l'acusació particular incideix que el menor podria haver estat "socorregut", ja que van poder transcórrer fins a "90 minuts" durant l'escena.





Després de comprovar l'acusada que el menor havia mort, amb la finalitat d'encobrir la seva actuació criminal, es va dirigir a l'exterior de l'habitatge i al costat d'un safareig cavar una petita fossa en què el va introduir. Així mateix, es va quedar amb les peces del nen, que va guardar en una motxilla aquell 27 de febrer de 2018, en el qual va esperar a ser alertada de la suposada desaparició per part de la resta de familiars una vegada que van advertir que Gabriel no es trobava amb els seus cosins, amb els quals havia quedat per jugar.