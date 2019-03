El Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat el primer programa de Catalunya i un dels primers d'Espanya per tractar un tipus de cefalea (la neuràlgia del trigemin) amb radiocirurgia, que es posarà en marxa de manera conjunta entre l'Hospital de Bellvitge i l'Institut Català d'Oncologia (ICO) de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha explicat en un comunicat aquest dimarts.





Es tracta d'una intervenció molt precisa amb un alt impacte en la qualitat de vida del pacient, ja que aquesta neuràlgia és un dolor crònic que s'origina en el trigemin, el nervi del cap que recull la sensibilitat de la cara i controla funcions com la de mastegar, i que pot afectar gairebé l'1% de la població, més habitual en dones i en majors de 50 anys.





Al novembre, aquests hospitals van debutar en el tractament amb un pacient en qui havien fracassat els tractaments farmacològics i tenia una contraindicació per operar-se, amb presència d'un oncòleg radioteràpic amb experiència, i van aconseguir que desaparegués el dolor al mes de finalitzar el tractament, després de la qual que es troba en bon estat.





A mitjans de febrer s'ha realitzat el segon cas, i els responsables d'aquest primer equip a Catalunya preveuen que el programa sigui referent per a pacients amb neuràlgia del trigemin en què no estiguin indicats els tractaments convencionals.





Molts casos es poden tractar amb èxit mitjançant un fàrmac (carbamazepina), o una combinació, i quan no s'assoleix remetre el dolor de forma duradora, el recurs més efectiu és la cirurgia oberta (craneotomia i microdescompresión vascular), amb la qual es crea una separació entre el nervi i el got sanguini més proper que pot fer desaparèixer el dolor.





També hi ha diferents procediments percutanis menys invasius per intervenir sobre el nervi, però ofereixen pitjors resultats a llarg termini i també comporten un risc quirúrgic i anestèsic.





El dolor és intens i sobtat i pot aparèixer en els ulls, la mandíbula, els llavis, les genives, les dents, el nas o el front; generalment es desencadena en tocar alguna d'aquestes zones, o al mastegar, parlar, somriure, badallar, raspallar-se les dents o fins i tot amb els canvis de temperatura.





TERÀPIA MOLT PRECISA





La radiocirurgia funcional és una teràpia complementària que consisteix a administrar de forma molt precisa i especialitzada radiacions ionitzants sobre aquest nervi amb un mètode estereotáctico (orientat per coordenades tridimensionals i guiat per la imatge), a través d'un model avançat de accelerador lineal.





Aquesta unitat, situada a l'ICO, està especialment dissenyada per a realitzar tractaments de radiocirurgia i altres tractaments de màxima precisió com la radioteràpia estereotàctica extracranial (SBRT), i aplica una radiació no invasiva --sense incisión-- al pacient, immobilitzat amb una màscara de plàstic.





El càlcul de la dosi realitzada és d'una extrema complexitat, ja que la dosi administrada és molt alta i en una lesió de molt pocs mil·límetres, però el tractament és ambulatori (el pacient passa la nit a casa) i té habitualment una durada d'uns 45 minuts.





Un dels reptes més importants que ha plantejat aquesta tècnica ha estat coordinar els diferents especialistes dels dos hospitals implicats: neuròlegs, neurocirurgians, oncòlegs radioteràpics, físics mèdics, neuroradiòlegs i neurofisiòlegs, principalment, que formen una unitat multidisciplinària de tumors cerebrals neurooncológicos.





Diversos especialistes han seguit una formació i han passat la certificació de qualitat Novalis, que confirma que tenen la màxima capacitat per a realitzar-lo i que ha estat la primera que s'ha lliurat a un equip hospitalari (ICO-HUB) d'Espanya.