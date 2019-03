Guaidó es reuneix amb membres de la burocràcia veneçolana al seu retorn a Veneçuela

El president interí de Veneçuela, Joan Guaidó, ha celebrat aquest dimarts una reunió amb funcionaris veneçolans, un dia després del seu retorn al país sud-americà, i ha recalcat que els treballadors públics "estan segrestats per la dictadura".

Poc abans de la reunió, el mateix Guaidó havia avançat que busca donar "les primeres passes per recuperar la nostra burocràcia i seguir construint les capacitats dins i fora del nostre país que ens permetin el cessament de la usurpació, el govern de transició i eleccions lliures".





Durant la trobada, ha ressaltat que "els treballadors no volen res regalat, volen tenir un sou digne" i ha denunciat que "els empleats públics estan segrestats per la dictadura".





"Em diran que no els obliguen a posar-se una camisa i que vagin a marxar?", s'ha preguntat, abans de subratllar que l'Assemblea Nacional, que presideix, va proposar "una Llei d'Amnistia per als treballadors" per anul·lar "tots aquests acomiadaments i persecució".





"Demà el Parlament inicia procés de reunions amb tots els sindicats de treballadors per restituir el servei públic de la nació", ha anunciat, alhora que ha dit que es van a convocar reunions "en cada central, cada sindicat, cada ministeri, cada governació".





Guaidó va tornar el dilluns a Veneçuela després d'una gira per països llatinoamericans per reforçar els suports internacionals amb què compta. No obstant això, sobre ell pesava una ordre de no sortida del país que ha incomplert, de manera que es temia una possible detenció.





Veneçuela es troba sumida en una crisi política des del 23 de gener, quan Guaidó, president de l'Assemblea Nacional, es va proclamar president del país després de denunciar la il·legalitat del nou mandat de Maduro, qui va iniciar el 10 de gener un nou mandat.