El repte de les mipimes a Amèrica Llatina i el Carib

Un dels majors esforços que estem fent des del Sistema Econòmic Llatinoamericà i del Carib (SELA) és el de contribuir al fet que els Estats membres desenvolupin les millors pràctiques possibles per enfortir l'aportació de les mipimes (micro, petites i mitjanes empreses), en les economies dels seus països el que reverteix en la creació de nous llocs de treball dignes.









És per a mi un repte com a Secretari Permanent, a més, originari del Perú que compta amb un dels majors nivells d'informalitat en la seva economia, contribuir als esforços dels 26 països membres de l'organisme regional a generar en aquests emprenedors la visió no d'un fi, sinó d'un mitjà, per seguir creixent en el desenvolupament empresarial. No són pocs els exemples de petites empreses que en el temps evolucionen i aporten una major generació d'ocupació i de riquesa en favor de la població dels seus països.





Hem de recordar que, a Amèrica Llatina i el Carib (ALC), les mipimes representen el 90% de les empreses, generen més de la meitat dels llocs de treball i una quarta part del PIB. Promouen l'activitat emprenedora; impulsen la innovació, la diversificació i estimulen el creixement de l'ocupació. No obstant això, aporten poc a les exportacions i tendeixen a especialitzar-se en productes de baix valor afegit.





Al SELA, s'ha comprovat que aquestes constitueixen una de les principals forces en el desenvolupament econòmic, especialment per a les economies emergents. A propòsit de la seva contribució al comerç internacional, les mipimes: i) formen part de la cadena de valor de grans exportadors locals; ii) exporten productes i serveis per a nínxols de mercat més especialitzats; iii) importen i distribueixen productes de mipimes estrangeres; i, iv) proveeixen serveis de suport a la cadena de transaccions del comerç internacional (logística, despatxos, entre d'altres).





No obstant això, s'enfronten dificultats per accedir al sistema de finançament, atès la informalitat en la que moltes d'elles operen. D'allí, que alguns governs de la regió s'han preocupat per dissenyar polítiques públiques que promoguin la seva formalització. Aquestes han de fer èmfasi en l'adequació normativa, els incentius i en la millora de la capacitat per fer complir les normes.





El procés de formalització és un dels majors obstacles que enfronten aquestes empreses a causa dels costos transaccionals del procés; l'absència d'assessoria; els models tradicionals d'inscripció; i, la manca d'incentius. Una estratègia efectiva per consolidar-lo, ha de combinar mesures per reduir la càrrega regulatòria, el cost, així com incentius i millores en la fiscalització.





S'ha establert que una estratègia efectiva per a la formalització d'aquestes empreses ha de contemplar aspectes com el creixement econòmic amb ocupació de qualitat, la millora de l'entorn normatiu, la promoció del diàleg social, l'organització i representació, el foment de la igualtat i la lluita contra la discriminació, el suport a la iniciativa empresarial, el desenvolupament de competències professionals i el finançament, l'ampliació de la protecció social i el desenvolupament econòmic local, com ho estableix l'Oficina Regional de l'Organització Internacional del Treball (OIT). En el personal seguirem donant la nostra major col·laboració perquè la nostra regió avanç amb eficiència en un tema tan important per al desenvolupament sostenible, la generació d'ocupació just i la generació de riquesa.