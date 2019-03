La directora executiva del Premi Pritzker d'Arquitectura, Martha Thorne, ha assenyalat que una de les raons que han portat a premiar a l'arquitecte japonès Arata Isozaki amb aquest guardó és la capacitat de la seva obra d'estendre ponts amb Occident "en aquests temps difícils", ha dit en una entrevista d'Europa Press.





"La seva aposta per aquesta connexió Orient-Occident és molt destacada, ha estat un dels primers arquitectes de Japó que realment ha connectat amb societats de molts altres països i això és d'agrair en un moment en què preocupa tant per la globalització com de els nacionalismes", ha assenyalat la també degana de l'escola d'arquitectura i disseny de l'IE University.





Per Thorne, el jurat ha premiat a un arquitecte "molt complet", l'obra es recolza en una base cultural, històrica o filosòfica.





"No és una persona que merament faci formes, sinó que exerceix una recerca que respon a una inquietud més enllà del que estilístic o formal. I això aquesta profunditat és el que ha premiat el jurat", ha afirmat.





Isozaki compta amb molta obra a Espanya --com el Palau Sant Jordi o el projecte Porta Triana a Sevilla--, però també a l'estranger --o el Disney Building de Florida (Estats Units) o l'estadi d'hoquei sobre gel Pala Alpitour de Torí (Itàlia) -.





Preguntada sobre els motius que porten a sol·licitar la seva arquitectura, Thorne creu que pot respondre a aquesta atenció que presta als visitants dels seus edificis.





"Ell sempre ha parlat d'intentar veure l'arquitectura des de la perspectiva d'una persona que passarà per aquí, com la gent experimentarà aquests espais de la llum, la temperatura... això també és important, després de veure en anys passats moments en els quals l'arquitectura contemporània no tenia tant en ment el servei a les persones", ha conclòs.