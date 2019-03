Atresmedia acumula un deute de 938 milions

Atresmedia, editora d'Antena 3 i La Sexta, acumula un deute de 938 milions d'euros segons dades del tancament de l'exercici 2018.









La caiguda d'ingressos i la reducció dels marges de negoci fan efecte en les televisions europees, com alerta un informe del Bank of America Merrill, i Atresmedia no és una excepció.





Del total del deute del grup, 593,3 milions corresponen al passiu corrent, és a dir, a curt termini; i 344.700.000 es refereixen a passiu no corrent, o el que és el mateix, a llarg termini.





L'endeutament ha augmentat un 16 per cent en dos anys i fonts del sector consideren que Atresmedia s'acosta a la capitalització, atès que ha perdut la meitat del seu valor en borsa durant l'últim any.