Més de 300 professionals sanitaris van ser agredits el 2018, sobretot dones

En 2018 es van denunciar 298 agressions a professionals sanitaris que van ocasionar 322 víctimes, de les quals el 54,96 per cent van ser dones, segons es desprèn del balanç de l'activitat de la Policia Nacional per prevenir agressions a sanitaris en l'exercici de la seva professió.









Pel que fa al perfil del professional agredit, l'interlocutor Policial Nacional Sanitari, Javier Galván, ha informat que el 50 per cent eren metges i l'altre 50 per cent infermers, de manera que es demostra que "l'agressió no es vesteix pel gènere del professional ", si bé són els familiars del pacient els que més agredeixen.





Només el 18 per cent de les agressions provoquen lesions, de manera que la majoria són de caràcter verbal com, per exemple, amenaces, coaccions, injúries o calúmnies.





En aquest punt, Galván ha al·ludit a un informe realitzat el 2017 per l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) en el qual es va reflectir que la discordança amb el diagnòstic o tractament marcat pel professional sanitari és el principal detonant de l'agressió.





Andalusia és la comunitat que major nombre d'agressions va registrar l'any 2018, produint-se la majoria dels casos, a nivell general, en els mesos de juliol i agost.





El dimarts és el dia de la setmana més conflictiu, mentre que les franges horàries amb més incidències van ser les que van oscil·lar entre les 10.00 hores del matí i les 12.00 del migdia, així com a les 17.00 hores.





El president de l'OMC, Serafín Romero, ha informat que des de l'any 2010 ja s'han registrat 4.000 comunicacions de metges que han informat haver estat agredits, de les quals 515 es van produir el 2017, xifra que s'estima que serà similar a 2018.