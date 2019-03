Rahola, la reinona del procés, menteix

Hi ha "plumilles" i portaveus en aquesta professió de periodista que són capaços de qualsevol cosa per seguir cobrant com a defensors de determinats projectes polítics, amb fabulacions o viatges en vaixell cap a una Ítaca que resulta ser un fiasco, una gran mentida.









"El millor per ser enganyat és considerar-se més llest que els altres", deia l'aristòcrata i intel·lectual francès François de la Rochefoucauld, molt d'acord amb la reinona del procés, Pilar Rahola, la bien pagá. El problema d'ella és creure's més llesta que els altres, més preparada, posseïdora de la veritat absoluta i protegida, segons ella, per les seves vinculacions amb el món jueu...





Les seves intervencions a la televisió del règim, sous d'acord amb el seu estatus, articles d'opinió en el diari del "monàrquic" comte, són una defensa a ultrança per denunciar els testimonis que menteixen en el judici dels polítics presos catalans, aquests que són víctimes dels opressors espanyols i la seva gent de malviure.





El victimisme, les mentides continuades de la reinona aplica el que deia el seu col·lega, Comtessa Diane: "La calúmnia és com la moneda falsa: molts que de cap manera l'haguessin encunyat, la fan circular sense escrúpols". Aquest és un dels seus objectius a hores d'ara: tots menteixen, el que va passar no va ser cert i en els successos del "referèndum" tots eren bons: els actes van ser pacífics i democràtics, els Mossos d'Esquadra, els herois, que no només deixaven fer sinó que ajudaven, saludaven la gent i fins i tot alguns es van emocionar per l'esdeveniment deixant escapar algunes llagrimetes d'emoció. Això sí, la majoria dels mossos es van saltar la legalitat, les ordres judicials, com fan els CDR. Mentre els dolents de la pel·lícula eren les forces de "ocupació" representades pels policies nacionals i tota la justícia espanyola que no són demòcrates i impedeix la llibertat, no com la seva policia autonòmica.





El setge a la Conselleria d'Economia va ser pacífic i la secretària judicial, dona per cert, no va sortir perquè no va voler algú s'ho creu? Tu, sí, per raons òbvies.





No acostumo a llegir, per salut, la reinona del procés, fins que m'han comentat l'article d'aquest dimecres de l'"aristocràcia" que fins fa poc no feia fàstics a les seves intervencions ben pagades en les televisions de l'Espanya opressora. M'ha donat nàusees i m'anima a escriure sobre les seves mentides i interessos.





Potser el que està pretenent la reinona és, a causa de la seva gran influència al país, espantar ses senyories perquè s'acollonen. Segurament, Rahola recorda de la frase que va dir en el seu dia Fernando de la Rúa, expresident argentí: "És greu que els jutges, per no contradir la premsa, admetin un fet no corroborat per proves materials". Crec que s'equivoca, que el tema no va per aquí.





En el judici, per molt que alguns dels declarants fessin un míting polític dirigit al seu públic per seguir alimentant la gran mentida, el que es jutja són els fets ocorreguts i el saltar-se les lleis que tots els autors del desgavell van jurar defensar. Així de clar, no es jutgen idees polítiques, no, per molt que vulguin vendre els implicats i els seus portaveus.





Hi ha persones que estan veient cada dia, per televisió, les declaracions per assegurar-se que el que va succeir va ser veritat i no el conte de Heidi que venen els independentistes.





Rahola, com diu un refrany espanyol, "la mentida dura mentre la veritat no arriba".